Ss 113 dir chiusa a San Saba, tempi ridotti. “Riapertura in 10 giorni, non in 30”

Lavori iniziati ieri, almeno per il senso unico alternato ci vorrà meno tempo del previsto

MESSINA – Non 30 giorni ma 7-10 per poter riaprire il ponte Mella sulla SS113 dir e garantire almeno il senso unico alternato. Poi sarà costruita in 30 giorni da lunedì prossimo una sorta di pista per garantire una viabilità alternativa, a monte del ponte, che sarà quindi demolito e ricostruito. E quest’ultimo intervento sarà completato entro l’estate. Sono queste le novità relative alla situazione della SS113 dir dopo il caso del ponte Mella e la chiusura della strada. Buone notizie, quindi, rispetto all’apertura del senso unico alternato, che già in circa una settimana permetterà il passaggio veicolare.

“Lavori iniziati ieri”

Ad annunciarlo è stato il sindaco Federico Basile, intervenuto in sesta commissione consiliare su invito del presidente Giuseppe Busà: “Con Anas ci sentiamo quasi ogni giorno, perché vogliamo individuare le soluzioni migliori possibili. Stiamo cercando di dare priorità sì alla viabilità ma soprattutto alla sicurezza. Ieri sono iniziati i lavori e devo dire che sia ieri che oggi si è lavorato e anzi si è aperto uno scenario positivo rispetto alle previsioni. Sulla scorta dei primi interventi sembrerebbe che all’esito di ulteriori verifiche, tolta un’interferenza Telecom, si potrà ridurre di molto il tempo di 30 giorni a 7-10 giorni. A interferenza eliminata, spero entro 7 giorni, si riaprirà il tratto. Si è anche riuscita a individuare una soluzione per una sorta di pista, una viabilità alternativa che consentirà all’utenza di passare quando si interverrà successivamente. Quindi: entro 7-10 giorni riapriremo il ponte, poi si creerà questa pista alternativa per quegli interventi strutturali che Anas aveva già in programma su questo e altri ponti. Questi 8 metri sono diventati fondamentali per tutta la zona e non solo”.

Poi si farà un bypass a monte

L’ingegnere Nicola Dinnella di Anas, ospite insieme all’architetto Roberto Smedile, ha spiegato: “Originariamente era stato previsto questo intervento per il senso unico alternato ma solo iniziando a lavorare abbiamo capito che si poteva accelerare con un altro intervento. Ora siamo in attesa che la Telecom sposti la fibra e aprire immediatamente il collegamento stradale. Anas a oggi ha messo in sicurezza, attendiamo l’eliminazione dell’interferenza. Ricordo che non era questo l’intervento in programma, ma diventerà riferimento anche per gli altri. Abbiamo disboscato la parte a monte e ci siamo accorti che si potrà realizzare questo guado, in 30 giorni da lunedì. Costruiremo questa viabilità alternativa, sposteremo il traffico lì e poi lavoreremo per demolire e ricostruire il ponte Mella entro l’estate, perché capiamo che diventerà un tratto ad alta intensità veicolare. I tre interventi sul ponte Mella sono pronti e finanziati, ma è ovvio che non si possono fare in contemporanea per non mettere in ginocchio l’intera zona”.

Il direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio ha infine aggiunto: “Prima dell’inizio dell’estate ci sarà il completamento totale della struttura, che consentirà di far passare anche i mezzi pesanti che oggi non possono”.

