 Ss Milazzo, Anselmo Taranto sarà il nuovo presidente

Ss Milazzo, Anselmo Taranto sarà il nuovo presidente

Simone Milioti

Ss Milazzo, Anselmo Taranto sarà il nuovo presidente

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martedì 30 Giugno 2026 - 09:25

Le prime parole del neo presidente mamertino invitano a far diventare il Milazzo un patrimonio condiviso e ai tifosi: "Prometto impegno, presenza e rispetto"

MILAZZO – La Ss Milazzo ha comunicato che ieri, lunedì 29 giugno, è stata completata l’acquisizione del pacchetto di quote di maggioranza a favore di Anselmo Taranto, già socio e membro del consiglio di amministrazione. Taranto di conseguenza ha ufficialmente assunto l’incarico di presidente, succedendo a Mauro Versaci e dando seguito al progetto sportivo mamertino.

Al presidente uscente Versaci e ai dirigenti che l’hanno accompagnato in questo percorso va un grande ringraziamento speciale per aver guidato la società in questo triennio ricco di soddisfazioni, augurandogli le migliori fortune per ogni futuro impegno nel mondo sportivo. Adesso si apre una fase nuova della storia della Ss Milazzo, che continuerà a lavorare con impegno, professionalità e passione per regalare nuove soddisfazioni ai tifosi e alla città, raggiungere il miglior risultato sportivo nel torneo di Serie D e contribuire alla valorizzazione dei propri giovani.

Taranto: “Un grande onore e una responsabilità”

“Assumere la guida della SS Milazzo – dichiara il presidente – è per me un grande onore e una responsabilità ancora più grande. Ringrazio chi ha lavorato finora per portare questa società ai risultati ottenuti. Da oggi inizia un nuovo percorso. Il nostro obiettivo è costruire una società solida, valorizzare i giovani, rafforzare il legame con i tifosi e con tutta la città di Milazzo”.

“Vogliamo una squadra competitiva – aggiunge – che lotti con orgoglio in ogni partita, rispettando la storia e i colori rossoblù. Alle istituzioni, imprenditori e sponsor del territorio dico: il Milazzo deve diventare un patrimonio condiviso. Solo unendo le forze potremo affrontare le sfide della nuova stagione con ambizione e stabilità”.

“Ai tifosi prometto impegno, presenza – conclude – e massimo rispetto. Non farò promesse irrealistiche, ma garantisco che ogni decisione sarà presa nell’interesse del club. Insieme possiamo scrivere una nuova pagina della storia del Milazzo. Forza Milazzo”.

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