Ssd Barcellona Basket, Antonio Maria Russo è il nuovo presidente

Dal notaio cambio di nome e ragione societaria per la vecchia Asd Barcellona Basket 4.0, la carica di vice presidente a Eugenio Chessa, Sottile dg. Soci Romano, Puliafito, Rivetti, Caragliano e Aloisio

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – La Società Barcellona Basket comunica di avere proceduto, in data 24 maggio 2025, presso lo Studio del Notaio Antonella Giambò, al cambio di denominazione e ragione societaria con la trasformazione da ASD in SSD a Responsabilità limitata.

I soci hanno individuato il nuovo presidente nella figura di Antonio Maria Russo, giovane imprenditore nel settore immobiliare. La carica di Vicepresidente sarà ricoperta da Eugenio Chessa, titolare dell’azienda Elettro Home. Del direttivo faranno parte anche: Andrea sottile (direttore generale), il presidente uscente Massimo Romano e il socio Salvatore Puliafito. Completano il sodalizio inoltre i soci: Nadia Rivetti, Francesco Caragliano e Nino Aloisio.

Un ringraziamento speciale da parte della società, per il buon fine delle operazioni, è stato rivolto al dott. Sebastiano Sottile e al dott. Carmelo Spada. Tutti gli atti sono stati inviati in Federazione per corroborare la domanda di ripescaggio. Dopo la presentazione di coach Federico Cigarini, avvenuta davanti a un numeroso gruppo di tifosi, la Società è già al lavoro per annunciare, nei prossimi giorni, altre importanti novità.