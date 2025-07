Ssd UniMe e Swimblu sui podi di società ai campionati regionali di nuoto

Per le società universitaria e mamertina arrivano anche tante medaglie, Power Team Messina sugli scudi tra i Cadetti con Riccardo Sidoti

A Catania sono andate in scena le finali regionali di nuoto per le categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores. Le società peloritane hanno ottenuto tanti titoli regionali e ancor più medaglie, ma in particolare la Ssd UniMe e la Swimblu si sono anche piazzate di squadra sui podi regionali.

Nella categoria Ragazzi l’Unime chiude al quarto posto a vince è la Poseidon. Nella categoria Juniores gli universitari sono secondi, prima ancora la Poseidon, con la Swimblu piazzata quinta. Ancora un secondo posto di società, per una manciata di punti, per l’UniMe nella categoria Cadetti, stavolta alle spalle dei palermitani della Ita 12001. La Power Team trainata da Sidoti in questa categoria è undicesima appena fuori dalla top10. Infine nella categoria Seniores piazza d’onore per la Swimblu che cede solo alla corazzata Poseidon. L’UniMe con i nuotatori più grandi chiude settima.

Le medaglie dell’UniMe

Nella categoria Ragazze: Silvia Raffa oro 100 e 200 rana, argento nei 50 stile libero; Brenda Usbergo argento nei 100 stile libero; Anita Delia oro nei 100 farfalla, argento nei 200 farfalla e 400 stile libero; Aryel Angemi bronzo 100 farfalla. Le tre staffette femminili sono tutte oro: Raffa, Angemi, Usbergo, Delia nella 4×200 stile libero; Angemi, Usbergo, Delia, Raffa nella 4×100 stile libero; Angemi, Raffa, Delia, Usbergo nella 4×100 mista. Tra i Ragazzi: Cristian Molonia argento 400, 800 e 1500 stile libero, bronzo 200 stile libero; Alessandro Galletta bronzo 1500 stile libero. Argento la staffetta 4×200 stile libero con Molonia, Mazzocca, Arena, Galletta.

Nella categoria Juniores: Carola Costarella argento 100 stile libero e 50 farfalla, bronzo 50 stile libero; Sabrina Ferrara oro 50, 100 e 200 farfalla, argento 200 stile libero; Sonia Cucinotta bronzo 50 farfalla. Le tre staffette femminili sono d’oro: Costarella, Cucinotta, Angemi, Ferrara nella 4×100 stile libero, Angemi Coltraro, Costarella, Ferrara nella 4×200 stile libero, Angemi, Cozzucoli, Ferrara, Costarella nella 4×100 mista. Tra i Juniores uomini: Alessandro Barbaro bronzo 50, 100 e 200 stile libero; Giovanni Monopoli oro 50 rana. Staffetta 4×100 mista argento con Bono, Monopoli, Granata, Barbaro.

Nella categoria Cadette: Giorgia Iaria oro 100 e 200 stile libero, oro 50, 100 e 200 farfalla e argento 50 stile libero. Tra i Cadetti: Dario Ripepi argento 50 stile libero e 50 farfalla, bronzo 100 stile libero; Antonio Bavastrelli oro 800 e 1500 stile libero bronzo 200 e 400 stile libero; Matteo Bolignano oro 100 e 200 rana, argento 50 rana. Staffetta 4×100 stile libero argento con Ripepi, Cucinotta, Bolignano, Bavastrelli, bronzo 4×200 stile libero con Ripepi, Vinci, Bolignano, Bavastrelli. Tra i Seniores: Domenico Costarella oro 100 e 200 stile libero, argento 50 stile libero; Simone Romeo oro 200 farfalla, argento 100 farfalla.

Le medaglie di Swimblu e Power Team Messina

Per la società mamertina tra i Ragazzi: Diego Zanfardino argento 100 stile libero, bronzo 50 stile libero. Tra i Juniores: Salvatore Calderone bronzo 1500 stile libero e Aurelio Pandolfo bronzo 400 misti. Tra i Seniores spiccano le donne: Sofia Perdichizzi oro 200, 400 e 800 stile libero, argento 50 e 100 stile libero e 200 misti; Giorgia Di Mario oro 1500 stile libero, argento 400 e 800 stile libero; Martina Zaccone argento bronzo 50 stile libero e 50 farfalla; Chiara Sottile argento 50 rana; infine le staffette conquistano oro la 4×200 stile libero con Perdichizzi, Zaccone, D’Amico, Di Mario, argento nella 4×100 stile libero con Perdichizzi, Zaccone, D’Amico e Di Mario, bronzo nella 4×100 mista con Costantino, Sottile, Zaccone, Perdichizzi. Per la Power Team Riccardo Sidoti oro 50 e 100 dorso, bronzo 50 rana e 200 dorso.