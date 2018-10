De Luca: "Tifosi, ringraziate chi di dovere!". Ma la colpa è del Comune

"Per i tifosi del Messina. Ringraziate chi doveva trasformare in questi anni gli impianti sportivi in gingilli!". Affida come sempre alla sua pagina Facebook il suo pensiero, il sindaco Cateno De Luca, anche in merito alla chiusura dello stadio Franco Scoglio, domenica prossima, per la quinta giornata di campionato.

Poi allega "l’ordinanza del prefetto di Messina, che emanata nel rispetto delle norme di sicurezza che si applicano anche agli stadi colabrodo!" ma in realtà è quella sbagliata, perché riguarda il divieto di vendita dei biglietti per i tifosi dell'Acireale.

Infine chiede "un anno di tempo e cercheremo di ricambiare con ampia soddisfazione pure per tutti voi".

Ma prima di un anno, in pochi giorni, c'era da adempiere alle prescrizioni della commissione di vigilanza, che (VEDI QUI) accusa proprio il Comune.