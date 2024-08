Stadio Franco Scoglio, La Fauci al sindaco: “Qual è la situazione dei pagamenti del Messina?”

Il consigliere: "L'attuale proprietà e in regola? E se no, come verranno recuperati questi arretrati?"

MESSINA – Il vicepresidente del Consiglio comunale Giandomenico La Fauci è tornato a parlare del canone d’affitto dello Stadio Franco Scoglio, con un’interrogazione all’amministrazione comunale con cui ha chiesto di fare “chiarezza” sui pagamenti. Il consigliere ha prima parlato del “forte scollamento tra l’ambiente messinese e l’attuale proprietà” dell’Acr Messina.

La Fauci: “Parliamo di soldi”

Poi è andato al sodo: “Questi argomenti, però, hanno rilevanza di tipo sportivo e giornalistico, dal punto di vista dell’amministrazione, però, sono altri gli aspetti da prendere in considerazione. Parliamo di soldi. Lo stadio San Filippo, di proprietà del Comune di Messina, viene utilizzato dall’ACR Messina per le proprie attività sportive a fronte di una convenzione con l’amministrazione comunale siglata lo scorso febbraio, dopo alcune polemiche relative ai canoni. Si è arrivati a un accordo di massima, con l’amministrazione che è fortemente andata verso le esigenze della proprietà”.

Da qui la domanda: “Chiedo, nello specifico, se l’ACR Messina sia in regola con i pagamenti e, in caso contrario, a quanto ammonti l’eventuale debito accumulato, quali azioni siano state intraprese per il recupero crediti e se siano state applicate penali o interessi di mora previsti dal contratto. Inoltre, invito l’amministrazione a illustrare quali misure intenda adottare per garantire la regolarità dei pagamenti futuri da parte della società sportiva e il recupero di eventuali arretrati. Che si tratti dell’attuale proprietà o di una diversa”.

Sulla possibile nuova proprietà: “Il Comune si interessi”

E proprio sul passaggio di proprietà, nel giorno in cui il Messina ha parlato di una richiesta di “proroga dei tempi” pervenuta dall’investitore estero interessato al club, La Fauci ha aggiunto: “Resta evidente come il calcio sia un bene comune, un sentimento che deve interessare anche la politica. Per questo, chiedo al sindaco Basile di interessarsi personalmente e profondamente alla vicenda. Non solo per la crescita del calcio cittadino, ma anche per non farsi trovare impreparato nei confronti di possibili imprenditori pronti a investire nella nostra città. Come amministrazione e Consiglio, infatti, non possiamo non conoscere la forza economica e le volontà di chi potrebbe investire a Messina”.