Stalli per disabili. Quando chi è in carrozzina è vittima della giungla delle auto in divieto - Tempostretto

L'intervento della polizia municipale in via Cadorna a Messina

MESSINA – Tolleranza zero nei confronti di chi occupa gli stalli per disabili con l’auto. L’ultimo episodio è quello di una persona in carrozzina “prigioniera della giungla delle auto posteggiate in posti vietati”, come evidenziano gli stessi agenti. Da qui l’ennesima segnalazione ricevuta dalla centrale operativa della polizia municipale al numero telefonico 090771000. Con l’arrivo, ieri 13 marzo, delle pattuglie della radiomobile in via Cadorna e Piazza Santa Barbara, sono stati elevati 40 verbali e 20 rimozioni coatte nella zona.

In questo periodo, sotto la guida del comandante Stefano Blasco, la Municipale insiste sul “messaggio” civico: basta con l’occupazione abusiva degli stalli per i disabili e con l’invasione sui marciapiedi di auto, che spesso ostruiscono gli scivoli sempre per le persone con disabilità. Un messaggio culturale che ha bisogno del contributo di tutti: istituzioni e cittadini.

