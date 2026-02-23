Stare bene con gusto, a Messina screening gratuiti e degustazioni

L'1 marzo alla Camera di Commercio l'evento promosso da Asp, Rotary e Donne del vino di Sicilia

Messina – Coniugare salute e promozione delle eccellenze del territorio è possibile: il rapporto buon cibo-salute è ormai assodato ed è una ottima strategia per avvicinare alla prevenzione. Ecco perché Rotary Distretto 2110 Sicilia e Malta, col patrocinio dell’Asp di Messina e la compartecipazione della Camera di Commercio, promuove l’evento “Stare bene con gusto”, dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche peloritane e alla promozione della salute. Appuntamento domenica 1 marzo alla Camera di Commercio per la messinese, che rientra nel più ampio progetto itinerante. Voluto da Sergio Malizia, Governatore del Rotary Distretto 2110 Sicilia e Malta, il progetto è denominato “Insieme con gioia nel Rotary per la valorizzazione dei territori e delle sue eccellenze” e toccherà tutte le province siciliane e Malta.

Il ruolo delle Donne del vino di Sicilia

Flora Mondello

Le “Donne del Vino Sicilia” sono partner dell’iniziativa “Stare bene con gusto”, organizzata a Messina dai Rotary Club dell’Area Peloritana, con il patrocinio dell’Asp Messina e la compartecipazione della Camera di Commercio di Messina, e dedicata alla valorizzazione del territorio e delle eccellenze enogastronomiche e alla promozione della salute della comunità.

“Quando sono stata nominata delegata del Rotary per l’area peloritana della Commissione valorizzazione del territorio, un anno fa, ho subito pensato a quali portatori di interesse interpellare per creare proficue sinergie per la tappa peloritana di questo ambizioso progetto. Il destino – ha voluto che diventassi delegata regionale delle Donne del Vino: da lì la collaborazione sinergica tra il Rotary e l’associazione è stata più che naturale”, spiega l’architetta Flora Mondello che guida la delegazione siciliana delle Donne del vino.

“L’obiettivo del Rotary – afferma Sergio Malizia – è contribuire a soddisfare i bisogni delle comunità, attraverso le professionalità e il tempo dei rotariani. Ogni tappa sarà differente e il ricavato permetterà al Rotary Foundation di finanziare progetti per il territorio e a livello internazionale”.

“Dovendo organizzare la tappa peloritana di questo progetto – continua Mondello – mi sono ispirata al tema Rotary international 2025-2026 “Uniti per fare del bene” e da lì, con il prezioso contributo dei soci medici si è attivato, con il patrocinio dell’ASP, il nostro service sanitario a servizio della cittadinanza tutta. La seconda parte, comune a tutte le tappe, va a valorizzare il patrimonio enogastronomico locale, e con le nostre socie (Donne del Vino del territorio peloritano ed etneo) siamo pronte a supportare e valorizzare i vini delle nostre associate, offrendo agli ospiti un calice di storia, di passione e professionalità, perché noi donne del vino questo raccontiamo: storie di Sicilia e di resilienza”.

“Assieme a noi saranno presenti tante eccellenti realtà territoriali che subito hanno dato la loro disponibilità per questo evento benefico. Dall’incontro di questi due momenti nasce il titolo della nostra tappa Stare bene con gusto”, conclude la patron di Gaglio Vignaioli e presidente del consorzio Mamertino Doc. “Ogni tappa sarà differente – conclude il coordinatore regionale Rotary, Franco Saccà, – e sarà un modo per stare insieme tra rotariani, facendo del bene al territorio che è la nostra mission”.

La tappa messinese

La prima finalità dell’evento è offrire gratuitamente la possibilità di effettuare screening gratuiti dedicati alla prevenzione e alla diagnosi precoce, alla tutela della salute e al benessere dell’individuo. L’attività di screening sanitario si svolgerà all’ingresso della Camera di Commercio di Messina, dalle ore 10 alle ore 13 dell’1 marzo. Si aprirà poi la finestra dedicata alla promozione del territorio. Dalle ore 13 alle 16 la Sala Borsa della Camera di Commercio ospiterà il pranzo degustazione a base di prodotti tipici locali offerti dalle aziende del territorio. Le donne del vino siciliane saranno presenti, con i loro vini, nell’area degustazione. Calici ricchi di storia e passione verranno serviti in abbinamento ai prodotti del territorio peloritano.

La terza finalità è quella di raccogliere fondi per l’attività di service di Rotary Foundation. Per l’evento di degustazione è richiesto un contributo di partecipazione di 20 euro a persona. Il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto alla Rotary Foundation fondo programmi in conto club.