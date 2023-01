"Stay together", a Roccalumera il primo progetto di co-housing sul territorio jonico - Tempostretto

Iniziativa rivolta a persone con disabilità, residenti in uno dei comuni della riviera, di età compresa tra i 9 ai 50 anni

ROCCALUMERA – “Stay together” è il progetto di inclusione sociale, promosso dall’associazione Empatheia-Ets e condiviso dal Comune di Roccalumera, finalizzato alla realizzazione di attività di co-housing propedeutiche al “dopo di noi”. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere l'”autogestione” delle attività quotidiane in un contesto di condivisione all’interno della comunità e in un ambiente protetto.

Il progetto, che in via sperimentale avrà la durata di un anno, è rivolto a persone con disabilità, residenti in uno dei comuni della riviera jonica, di età compresa tra i 9 ai 50 anni, affetti da sindrome di down, sindrome autistica e deficit cognitivo, previa verifica dell’idoneità delle istanze con gli obbiettivi progettuali e della formazione di gruppi omogenei attraverso la realizzazione di Pti personalizzati.

Tutte le attività saranno svolte in presenza e sotto la guida di professionisti del settore, educatori ed oss nonché supervisionate dallo studio associato Empatheia con la propria equipe medica, composta da psicologi, psicoterapeuti e neuropsichiatri infantili. Un contributo prezioso per la buona riuscita del progetto sarà fornito dalla cooperativa sociale Audacia, che affiancherà le attività proposte, forte dell’esperienza maturata in progetti similari sul territorio messinese.

Le domande di partecipazione

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 10 febbraio tramite mail allegando il modulo di iscrizione (scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Roccalumera) e documentazione relativa alla diagnosi pubblica o privata che attesta il tipo di disabilità del soggetto richiedente all’indirizzo apsempatheia@gmail.com.

Le attività saranno svolte nell’immobile sito nel Comune di Roccalumera individuato dall’agenzia Tecnocasa, che ha manifestato entusiasmo nei confronti del progetto, mettendo a disposizione le proprie competenze e professionalità.

I costi del progetto sono a carico del Comune di Roccalumera per le famiglie residenti, che potranno essere onerate di una quota di compartecipazione solo qualora sia dovuta in base al numero dei richiedenti.

“Il primo progetto di co-housing avviato sul territorio della riviera jonica – ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali Miriam Asmundo – di cui siamo fieri ed orgogliosi. Un risultato importante per la nostra comunità, che è stato possibile realizzare grazie alla collaborazione dell’associazione Empatheia-Ets, che da tempo promuove con successo progetti di inclusione sociale molto apprezzati dagli utenti e dalle loro famiglie”.