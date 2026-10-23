Stesso destino tragico a Capo d’Orlando: il 18enne morto come il padre tredici anni fa

Il padre di Edoardo Ratto, morto stanotte sulla ss 113, aveva perso la vita nello stesso tratto di strada il 26 dicembre 2013

Un destino crudele e un’incredibile coincidenza uniscono a distanza di tredici anni due tragedie della strada a Capo d’Orlando. La vittima dell’incidente avvenuto stanotte a San Gregorio è il diciottenne Edoardo Ratto. Il giovane si trovava alla guida di uno scooter quando, intorno alle 4 del mattino, ha perso il controllo del mezzo. Nell’impatto ha riportato lesioni rivelatesi fatali, mentre il ventenne che viaggiava con lui si trova ricoverato in codice rosso all’ospedale di Patti.

Il precedente del 2013 nello stesso tratto

Il dramma di questa mattina richiama alla memoria un altro gravissimo incidente avvenuto sulla stessa strada, a brevissima distanza. Il 26 dicembre del 2013 perse la vita Gino Roberto Ratto, all’epoca 33enne e padre di Edoardo, che aveva solo 5 anni. L’uomo, che viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata verso Brolo, morì sul colpo a seguito di uno scontro frontale con un’auto.

Il dolore di una comunità

A distanza di tredici anni, la stessa strada e una dinamica simile legata a un mezzo a due ruote hanno spezzato la vita del figlio, appena diciottenne. Una coincidenza drammatica che lascia sconvolta l’intera comunità tra Brolo, Piraino e Capo d’Orlando, dove la famiglia è molto conosciuta. Le forze dell’ordine hanno completato i rilievi tecnici sul luogo dell’incidente per ricostruire con esattezza le cause della sbandata.