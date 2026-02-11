Stop Team Scaletta, la capolista Lady Mondragone cala il poker

Contro la prima in classifica e dopo aver raggiunto l'obiettivo Final Eight di Coppa prestazione scarica della biancoblu, a segno per le peloritane Manti

MESSINA – Si ferma a Mondragone la corsa del Team Scaletta, sconfitto sul campo della capolista Lady Mondragone in una gara mai realmente in discussione. In Serie B di futsal femminile per le peloritane è la sesta sconfitta nel girone D. Le padrone di casa hanno indirizzato il match sin dalle prime battute, approfittando di un comprensibile rilassamento mentale delle ospiti, probabilmente ancora cariche per il raggiungimento del primo grande obiettivo stagionale: la qualificazione alle Final-Eight di Coppa Italia.

Lady Mondragone – Team Scaletta 4-1

La Lady Mondragone colpisce subito due volte con Ambrosino, portandosi rapidamente sul doppio vantaggio. Il Team Scaletta fatica a reagire e va all’intervallo sotto nel punteggio. Nella ripresa le ragazze di mister Cernuto provano ad alzare l’intensità, ma è ancora la formazione di casa a trovare la via del gol con Rapuano. Il Team Scaletta si gioca allora la carta del power play e viene premiato dalla rete della solita Manti, che prova a riaccendere le speranze. Con il quinto di movimento confermato alla ricerca del gol che riaprirebbe la gara, è però Cretella a colpire, siglando la rete che chiude definitivamente il match.

Ora per il Team Scaletta un’altra sfida complicata: domenica 14 febbraio alle ore 16:30, tra le mura amiche, arriva l’altra capolista Sangiovannese.