"Storia di un fundraiser", la canzone dedicata alla professione della raccolta fondi VIDEO - Tempostretto

Musica di Alessandro Silipigni e testo di Letizia Bucalo Vita, entrambi messinesi

S’intitola «Storia di un Fundraiser» ed è la prima canzone italiana dedicata alle donne e agli uomini che, per passione e per lavoro, dedicano tempo ed energie alla raccolta fondi per progetti non profit. Un inno gioioso a una professione sempre più riconosciuta nel nostro Paese, grazie anche alla sua forte vocazione sociale e al contributo indispensabile per lo sviluppo del Terzo settore.

Fundraiser è «chi sostiene belle e buone grandi azioni» cita il testo del brano, raccontando sulle note di un calypso tradizionale andante la scoperta di un bambino su ciò che vuole fare da grande

«La canzone è nata dall’idea di far conoscere a grandi e piccoli il fundraising, e di trasmettere loro il coraggio del Dono, la potenza della solidarietà per costruire il mondo e per sostenere persone, sogni e amor» affermano i due autori, i fundraiser e comunicatori sociali siciliani Letizia Bucalo Vita (ideatrice del testo) e Alessandro Silipigni (musicista).

Insieme a loro interpreta il brano un gruppo appassionato di socie e soci di ASSIF, l’Associazione Italiana Fundraiser che sostiene il progetto, provenienti da tutta Italia. Sono loro i protagonisti del videoclip pubblicato su YouTube, in cui forme e colori tipici dei fumetti rendono volutamente i fundraiser come “super eroi” dei nostri giorni.

L’arrangiamento musicale è caratterizzato da batteria, chitarra classica, contrabbasso, pianoforte, fiati e percussioni; invece la melodia gioca su una sola scala con un crescendo di cori. Il brano è stato inciso a Roma, nello Studio8 di Pino Iodice, e a Messina presso T Records di Alessandro Magnisi.

Il lancio della canzone anticipa e promuove l’atteso Forum dei Professionisti del Dono intitolato “Fundraising To Say”, che si svolgerà in Sicilia, a Giardini Naxos, dall’1 al 4 settembre 2022. Un’agorà unica di confronto per il Non Profit e per i professionisti e volontari che ne affiancano la costruzione e le mission www.fundraisingtosay.it