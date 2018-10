Ennesima mareggiata a Galati. Residenti esasperati bloccano la Strada Statale

MESSINA - Livellamento della spiaggia, ricostituzione delle dune, posizionamento di massi. Tutto inutile. A Galati Marina gli interventi tampone non servono più, neanche quelli disposti un mese fa dal sindaco De Luca, in attesa del progetto da 738mila euro che dovrebbe finalmente risolvere il problema dell’erosione.

Ma la burocrazia è un mostro invincibile e la natura non aspetta i suoi tempi. Così, nel weekend e ieri, Galati è stata per l’ennesima volta flagellata dai marosi. Il mare è entrato nei giardini delle case, ha provocato danni in un lido e ha messo tanta paura agli abitanti, alcuni dei quali hanno scelto di dormire altrove stanotte.

Sono esasperati, tanto che stamani hanno deciso di bloccare la strada statale, per attirare l’attenzione delle istituzioni. Un’attenzione che, a dire il vero, c’è stata, l’assessore Massimiliano Minutoli era stato in sopralluogo pochi giorni fa, ma non basta se non si velocizza la gara d’appalto. Era prevista ad ottobre ma, tanto per cambiare, i tempi sono slittati.

Il blocco è durato meno di mezz’ora, poi è arrivata la Polizia Municipale a convincerli a liberare tutto. Il peggio sembra passato ma, se i lavori non inizieranno presto, il problema è destinato a riproporsi. E ogni volta si fa la conta dei danni.