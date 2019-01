Pierpaolo Giunta, allenatore in Belgio col sogno di tornare a Messina

RIXENSART - Camaro, Gioiese, Milazzo, Orlandina, Barcellona, Ghibellina, Santa Chiara Giostra, Spadaforese, Riviera Nord. Pierpaolo Giunta ha fatto la sua carriera calcistica tra le società messinesi. Da quindici anni, invece, vive in Belgio per questioni familiari e lavorative ma non ha mai abbandonato la passione per il calcio. Oggi, a 47 anni, allena il Rixensart, in serie P2, la settima del campionato belga, una cittadina di 20mila abitanti nella parte di lingua francese, ma ha già guidato diverse altre formazioni belghe, dopo aver concluso lì la carriera da calciatore.

"Qualche anno fa - racconta - il presidente del Brussels Molenbeek, che militava in Tweede Klasse, la nostra serie B, mi aveva proposto un buon contratto triennale per allenare gli under 21, ma ho dovuto rifiutare perché non ero in possesso del diploma Uefa B. Allora ho preso la decisione insieme alla famiglia di puntare sulla carriera calcistica, sono partito per tre mesi a Milano e ho frequentato il corso, il mio compagno di banco era l'ex portiere del Milan, Nelson Dida. Mi sono rimesso a studiare e a viaggiare seguendo gli allenatori più quotati. Da tre anni ho aperto una scuola calcio, la Pas Academie, dalla quale son venuti fuori quattro giovani che ora militano in squadre professionistiche".

Il cuore di Pierpaolo Giunta, però, è sempre a Messina. "Nel 2012 una cordata messinese era interessata all'acquisto del Messina e mi aveva contattato per allenare la squadra. Poi, invece, è arrivato Lo Monaco e ha puntato sul mio amico Gaetano Catalano. Ma il mio sogno nel cassetto resta quello di tornare ad allenare nel Messinese".