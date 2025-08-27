Strada Bisconte – Cataratti, ok al piano per fare finalmente la segnaletica

Solo pochi giorni fa l’ultima nota del presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto. Ora un atto concreto

Due anni e mezzo senza segnaletica. Ora il Comune di Messina ha finalmente dato una risposta formale per mettere in sicurezza la viabilità di via Direzione Artiglieria e via Comunale Cataratti-Bisconte.

Con l’Ordinanza numero 1175 del 26 agosto 2025, il Dipartimento Servizi Manutentivi ha approvato e istituito il piano di segnalamento, completo di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale, necessaria dopo i “Lavori di riqualificazione ambientale e risanamento igienico sanitario dell’alveo del Torrente Cataratti – Bisconte”, conclusi a febbraio 2023.

Il provvedimento, firmato dal dirigente Pietro Certo, ordina la trasmissione del piano al Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Manutenzione Strade ed Impianti, affinché si proceda con la realizzazione delle opere di segnalazione.

L’ordinanza arriva a pochi giorni di distanza dalle critiche sollevate dal presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, che aveva evidenziato i disagi e i rischi per la sicurezza dei cittadini a causa della mancanza di una regolamentazione chiara del traffico.

Ora un passo decisivo per la conclusione definitiva dei lavori e per la piena riapertura delle strade in condizioni di sicurezza per tutti gli automobilisti.