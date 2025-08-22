Messina. Strada Bisconte – Cataratti senza segnaletica a oltre 2 anni dalla consegna

Il presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto, ha chiesto all'Amministrazione di ripristinare le condizioni di sicurezza

MESSINA – La strada Cataratti – Bisconte rimane senza segnaletica ad oltre due anni dalla consegna e il presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto, ha chiesto all’Amministrazione di ripristinare al più presto le condizioni di sicurezza.

“Era il 12 febbraio 2023, giorno della consegna delle opere relative al torrente Bisconte – Catarratti – ha spiegato Cacciotto – e in un comunicato stampa il Comune di Messina dichiarava che “la disponibilità dell’uso dell’opera nella sua completezza prima del collaudo definitivo si ritiene necessaria ed urgente al fine di potere assicurare la viabilità veicolare e pedonale nel rispetto delle condizioni di sicurezza”. Da quel famoso 12 febbraio 2023 – ha aggiunto Cacciotto – a parte tutte le vicende che hanno interessato l’opera, nonostante le richieste avanzate in più occasioni anche dal Consiglio della Terza Municipalità, nonostante l’Amministrazione Comunale richiedesse l’opera addirittura prima del collaudo per garantire la viabilità veicolare e pedonale nel rispetto delle condizioni di sicurezza, dopo 2 anni e mezzo non è stata realizzata la segnaletica stradale verticale ed orizzontale”.

Questa mattina, il presidente della Terza Municipalità ha trasmesso una nota all’Amministrazione Comunale chiedendo di predisporre “tutto quanto necessario per dotare la lunghissima arteria stradale di segnaletica per garantire la giusta sicurezza agli utenti della strada”.