«Gentile Ministro Toninelli...» la lettera degli amministratori siciliani

«Gentile Ministro,

siamo una rappresentanza di amministratori comunali siciliani che, avendo a cuore le sorti dei propri territori, vogliono evidenziare il pessimo stato in cui versano le strade provinciali siciliane, ormai da fin troppo tempo in condizioni critiche e pericolose che, pertanto, mettono a serio rischio l’incolumità di chi le percorre».

Inizia così la lettera che decine di sindaci e amministratori dei comuni siciliani, tra cui tanti della provincia di Messina, hanno deciso di inviare al Ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli. Una lettera che vuole attirare l’attenzione del Ministro sulla precarietà delle strade siciliane e sulla necessità di intervenire subito perché non c’è più tempo da perdere.

«Pochi giorni addietro – continua la lettera- abbiamo appreso da numerosi organi d’informazione che la Regione Siciliana ha presentato richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per le condizioni disastrate della viabilitàed a seguito di ciò il Governo Nazionale dovrà procedere alla nomina un commissario, che dovrà sbloccare cantieri e rimettere a posto le strade dell’isola.

Tra interventi del Patto per il Sud e quelli dell’accordo di programma parrebbe siano disponibili per le strade circa 250 milioni di euro ed è per questo che riteniamo sia indispensabile accelerare l’iter di nomina del nuovo commissario, che dovrà gestire tali interventi.

Ci auguriamo vivamente, inoltre, che si possa porre in essere un tavolo di concertazione con rappresentanti del Parlamento regionale ed amministratori locali per meglio stabilire l’ordine degli interventi da eseguire in base alle criticità in cui si trovano le tante arterie provinciali.

Consapevoli della moltitudine di problematiche che esistono in tutto il territorio nazionale e degli impegni gravosi che il Suo dicastero deve quotidianamente affrontare, ci affidiamo a Lei affinchè si possa procedere celermente alla rapida definizione degli interventi necessari per ripristinare condizioni di viabilità accettabili nei nostri territori».

Gianfranco Gentile – Presidente del consiglio comunale di Pettineo

Fabrizio Ferrandelli – consigliere comunale di Palermo

Francesco Giunta – Sindaco di Termini Imerese

Mauro Aquino – Sindaco di Patti

Bruno Mancuso – Sindaco di Sant’Agata di Militello

Giuseppe Nobile – Sindaco di Castel di Lucio

Liborio Porracciolo – Sindaco di Mistretta

Luigi Miceli – Sindaco di Tusa

Renato Di Blasi – Sindaco di Librizzi

Vito Rizzo – Sindaco di Balestrate

Vincenzo Lionetto Cuva – Sindaco di Castell’Umberto

Rosamaria Giordano – Sindaco di Roccapalumba

Leonardo Spera – Sindaco di Contessa Entellina

Mauro Piscitello – Presidente del consiglio comunale di Castelbuono

Carmelo D’Angelo – Sindaco di Ravanusa

Filippo Taranto – Sindaco di Montalbano Elicona

Rosario Sidoti – Sindaco di Montagnareale

Francesco Re – Sindaco di Santo Stefano di Camastra

Luigi Ortolano – Sindaco di Trabia

Antonio Riini - Sindaco di Ventimiglia di Sicilia

Francesca Draià – Sindaco di Valguarnera Caropepe

Vincenzo Amadore – Vicesindaco di Galati Mamertino

Marco Intravaia – consigliere comunale di Monreale

Nicola Molica – Presidente del consiglio comunale di Patti

Antonio Scurria – Assessore comunale di Sant’Agata di Militello

Lorenzo Cocilovo – Assessore di Mistretta

Maria Rosa Calcò – Presidente del consiglio comunale di Alcara Li Fusi

Pietro Vitellaro – Consigliere comunale di Agrigento

Alessandro Maira – consigliere comunale di Caltanissetta

Vincenzo Oieni – Vicesindaco di Mistretta

Carlo Amato – Vicesindaco di Piraino

Antonio Lo Verde – Assessore comunale di Castellana Sicula

Maria Rosa Di Prima – Assessore comunale di Motta D’Affermo

Danilo Bevacqua – Presidente del consiglio comunale di Giardini Naxos

Carmelo Galipò – Presidente del consiglio comunale di Capo D’Orlando

Salvatore Alleca – Presidente del consiglio comunale di Isnello

Paolo Barbera – Presidente del consiglio comunale di Tusa

Roberto Domina – Presidente del consiglio comunale di Gangi

Maurizio Lo Galbo – consigliere comunale di Bagheria

Piero Aiello – consigliere comunale di Bagheria

Carlo Ferreri – Presidente del consiglio comunale di Santa Ninfa

Gaetano Nanì – Presidente del consiglio comunale di Naso

Giuseppe Ferrara – consigliere comunale di Cinisi

Ignazio Ferrara – consigliere comunale di Menfi

Salvatore Villardita – Sindaco di Reitano

Tecla Cupane – Vicesindaco di Reitano

Andrea Grillo – Vicesindaco di Pettineo

Giuseppe Lo Verde – Sindaco di Polizzi Generosa

Giuseppe Salamone- consigliere comunale di Mistretta

Francesca Alascia – consigliere comunale di SantìAgata di Militello

Marcello Catanzaro – Sindaco di Isnello

Salvo Tomarchio – consigliere comunale di Aci Bonaccorsi

Luca Musmeci – consigliere comunale di Patti

Francesco Gambino – consigliere comunale di Raffadali

Eleonora Milazzo – consigliere comunale di Marsala

Lucia Martorana – Assessore comunale di Motta D’Affermo

Angelo Giglio – Assessore comunale di Pettineo

Domenico Sammataro – consigliere comunale di Tusa

Filippo Togaro – Presidente del consiglio comunale di Reitano

Angelo Tudisca – Vicesindaco di Tusa

Antonella D’Angelo – Presidente del consiglio comunale di Capizzi

Soccorso Stimolo- Presidente del consiglio comunale di Castel di Lucio

Salvatore Malluzzo – consigliere comunale di Palma di Montechiaro

Francesco Mastrandrea – Assessore comunale di Tusa

Carlo Ansaloni- consigliere comunale di Motta D’Affermo

Laura Rudilosso – consigliere comunale di Pettineo

Giuseppe Rampulla – consigliere comunale di Pettineo

Maria Gerbino – consigliere comunale di Pettineo

Rosario Di Marco – consigliere comunale di Pettineo

Maria Grazia Russo – consigliere comunale di Pettineo

Giuseppe Di Dato – consigliere comunale di Villafrati

Alessandro Amoroso – consigliere comunale di Santo Stefano di Camastra

Paolo La Lima – consigliere comunale di Resuttano

Matteo Napoli – consigliere comunale di Santo Stefano di Camastra