Strage di Via D’Amelio, Atreju all’albero della legalità per ricordare Paolo Borsellino

Torna l'iniziativa dell'associazione universitaria in occasione della trentaduesima commemorazione della morte del giudice e "degli angeli della sua scorta"

MESSINA – Anche quest’anno l’Associazione Universitaria “Atreju – La Compagnia degli Studenti” organizza iniziative commemorative in ricordo del sacrificio del Giudice Paolo Borsellino, degli “angeli” della sua scorta (Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina) e di tutti i caduti nella lotta contro la mafia.

Le iniziative

Due le iniziative programmate. La prima è domani, giovedì 18 Luglio alle 11:00, con un momento commemorativo all’Albero della legalità, piantato nell’aiuola antistante il Rettorato dell’Università degli Studi di Messina a cura dell’Associazione Universitaria “Atreju – La Compagnia degli Studenti”. Parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni cittadine oltre che le autorità accademiche. Sarà l’occasione per ascoltare le riflessioni delle nuove generazioni che rendono ancora vivo il tema della lotta alla mafia.

Poi, venerdì 19 luglio alle 15, Atreju parteciperà alla fiaccolata per le vie di Palermo con arrivo in Via D’Amelio. Sarà organizzato un pullman che partirà alle ore 15:30 circa alla volta di Palermo dove il l’Associazione parteciperà alla Fiaccolata organizzata come ogni anno da “Forum 19 Luglio” (cartello che raggruppa trasversalmente associazioni, movimenti ed istituzioni) e “Comunità ‘92” (coordinamento che unisce le varie sigle ideatrici della manifestazione).