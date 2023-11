Strana schiuma bianca nel Torrente Annunziata - Tempostretto

Bisognerebbe attuare una verifica costante degli eventuali scarichi abusivi nei torrenti cittadini

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Torrente Annunziata. Da diversi giorni una schiuma bianca fa compagnia ad un odore nauseabondo. Gli organi competenti dovrebbero indagare su chi scarica e su cosa scarica sul torrente!”.

La verifica dell’esistenza di eventuali scarichi abusivi nei torrenti dovrebbe essere, in effetti, costante. Debellare il fenomeno non è facile ma è essenziale anche per la pulizia del nostro mare.