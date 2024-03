StrettArt, “l’arte racconta la città”: un invito a recuperare la “memoria” di Messina

L'assessora Liana Cannata, al fianco dell'Officina del Sole nell'organizzazione dell'evento, ha spiegato: "Ci teniamo molto, i giovani siano custodi della storia"

MESSINA – Dopo Gran Camposanto e galleria Vittorio Emanuele, StrettArt – L’arte racconta la città, l’evento con estemporanee e visite guidate per scoprire i luoghi simbolo di Messina, tornerà domenica 3 marzo. E lo farà dalle 9 con appuntamento alla Chiesa dei Catalani, per poi spostarsi in via Cardines, Quattro Fontane e infine al Duomo. A organizzare è l’Officina del Sole insieme all’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Messina.

Liana Cannata: “Dobbiamo recuperare la memoria di Messina”

E proprio l’assessora Liana Cannata, invitando la cittadinanza, ha spiegato il senso dell’evento: “A questa iniziativa teniamo tanto come amministrazione. Nasce insieme all’Officina del Sole e abbiamo ascoltato le istante provenienti dagli artisti e dal territorio per coinvolgere la cittadinanza e far conoscere ai messinesi i luoghi più rappresentativi della città. Vogliamo recuperare quella memoria storica che un po’ si è perduta. E soprattutto ci rivolgiamo alle giovani generazioni che possono diventare custodi. Su di loro si poggia il futuro di questa città anche in tal senso”.