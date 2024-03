Stretto di Messina: “Dal Comitato sì al ponte all’unanimità”. De Luca (M5S): “Un bluff”

La precisazione della società da parte del coordinatore Alberto Prestininzi, mentre il capogruppo Ars contesta

Il ponte delle polemiche. Il coordinatore del Comitato scientifico, il professore Alberto Prestininzi, precisa: “Abbiamo espresso un parere favorevole al progetto all’unanimità”. La precisazione, comunicata dalla società “Stretto di Messina”, arriva dopo le polemiche per i 68 rilievi da parte dello stesso Comitato. Sottolinea il coordinatore: “Il Comitato scientifico è un organo autonomo e indipendente istituito per legge, composto da nove esperti nominati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d’intesa con la Regione Calabria e la Regione siciliana. Ad esito della nostra attività collegiale, di studio e analisi per ciascuna disciplina contenuta nella relazione del progettista riguardante l’aggiornamento del progetto del ponte sullo Stretto di Messina, abbiamo rilasciato all’unanimità parere favorevole”.

E ancora: “Le osservazioni, che in parte riprendono quelle del precedente Comitato, non sono da

intendersi in distonia con l’espressione di un parere positivo, ma riguardano aspetti da approfondire in sede di progettazione esecutiva, legati all’evoluzione delle conoscenze tecniche e dei materiali e all’evoluzione normativa in tutti gli ambiti di interesse (fonte Ansa).

De Luca: “Altro che cantieri aperti entro l’estate”

Di parere opposto il capogruppo all’Ars del Movimento Cinquestelle Antonio De Luca: “L’unica certezza è che i 2,3 miliardi dei fondi Fsc, per lo sviluppo e coesione, che dovevano servire per le nostre strade disastrate e altre opere infrastrutturali fondamentali per la crescita della Sicilia non ci sono più, mentre rimangono e sono sempre più grosse le incognite sul ponte. E ancora: “Le 68 osservazioni del Comitato scientifico hanno praticamente seppellito il bluff elettorale di Salvini che aveva annunciato l’apertura dei cantieri entro l’estate”.

Continua De Luca: “I rilievi del comitato scientifico oltre che numerosi sono tutt’altro che marginali, come la tenuta in caso di forte vento o in caso di eventi sismici, cosa che ci fa stare tutt’altro che tranquilli. Non vorremmo che l’illusione di quest’opera sia portata avanti solo per consentire alla moribonda Lega di raccattare qualche voto in più. Questo ponte, tanto irrealizzabile quanto dannoso, alla luce dei rilievi posti, appare anche potenzialmente pericoloso. Anche se, lo ripeto, non credo vedrà mai la luce”

