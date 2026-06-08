 Stretto di Messina. Venerdì 12 giugno sciopero Blujet, attenzione per chi viaggia in treno

Stretto di Messina. Venerdì 12 giugno sciopero Blujet, attenzione per chi viaggia in treno

Redazione

Stretto di Messina. Venerdì 12 giugno sciopero Blujet, attenzione per chi viaggia in treno

lunedì 08 Giugno 2026 - 07:30

Non saranno garantite le coincidenze con i treni a Villa San Giovanni

Le segreterie regionali Sicilia delle organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del personale Blu Jet, dalle ore 21 di giovedì 11 giugno alle ore 21 di venerdì 12 giugno 2026.

Blu Jet comunica che durante le fasce orarie garantite dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 saranno garantite le seguenti corse:

Giovedì 11 giugno 2026 nessuna corsa dopo le 21;

Venerdì 12 giugno 2026:

M2 (06:10) – V2 (07:15)

M3 (07:40) – V3 (08:05)

dalla M12 (18:30)

Durante lo sciopero non saranno garantite le coincidenze con i treni a lunga percorrenza in partenza/arrivo a Villa San Giovanni.

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