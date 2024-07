Stromboli, “dal vulcano un’intensa attività sulla Sciara del fuoco”

L'analisi degli esperti di Ingv

STROMBOLI – Quali aggiornamenti sul vulcano in eruzione a Stromboli, mentre continua l’allerta rossa? Fa sapere l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo: “Registriamo un’intensificazione dell’attività effusiva sulla Sciara del fuoco. Un’attività prodotta da due bocche alla quota di 485 m sul livello del mare. La colata, ben alimentata, raggiungendo la linea di costa, ha formato un piccolo delta lavico, attualmente in espansione. Il flusso lavico, venendo in contatto con l’acqua del mare, provoca la formazione di una nube di vapore”.

Aggiungono gli esperti di Ingv: “Si osserva pure il rotolamento di blocchi lavici incandescenti che, cadendo in mare, provocano piccole esplosioni freatiche e modeste oscillazioni della superficie dell’acqua. L’ampiezza media del segnale sismico si è mantenuta stabile su valori medio-bassi e dal tardo pomeriggio di ieri si registrano anche eventi di bassa energia”.

