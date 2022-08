Stromboli, la troupe vuole tornare. Il sindaco: "Decidano gli isolani". S'indaga sul collegamento incendio - alluvione - Tempostretto

Infiamma il dibattito tra gli abitanti di Stromboli sul ritorno della troupe sull'isola. Intanto la Procura di Barcellona avvia gli accertamenti sulla correlazione tra i due disastri

STROMBOLI – “Sono stati loro a patire i danni, sono loro che devono decidere. Anche perché purtroppo dalla troupe della fiction in questi mesi non sono arrivati veri reali di vicinanza”. La pensa così il sindaco di Lipari Riccardo Gullo, che ha rimesso agli isolani la scelta se autorizzare la ripartenza della ripresa della fiction sulla protezione civile, sospesa dopo lo spaventoso incendio di maggio scorso.

Parola agli stromboliani

La richiesta della troupe è stata anticipata qualche giorno fa, quando Ambra Angioini è tornata sull’isola per la prima volta dopo la “fuga” seguita al rogo. Ed è stata formalizzata al primo cittadino ieri, con una lettera della produzione che vuole tornare a girare per completare il lavoro iniziato la scorsa primavera.

Il sindaco ha chiesto agli abitanti di discuterne e dare una indicazione, della quale terrà conto. Il dibattito sull’isola è acceso: alcuni pensano che la troupe possa tornare a girare, altri non hanno ancora digerito il comportamento dello staff e della produzione, che non è mai parsa loro particolarmente vicina. E’ mancato un aiuto concreto, nessuna offerta di ristoro, né materiale né morale. Ed anche il ritorno dell’attrice protagonista non sembra aver rasserenato gli animi degli abitanti.

L’inchiesta bis: alluvione causato dall’incendio?

Ma soprattutto nel frattempo è arrivato l’alluvione, con ulteriori danni ma soprattutto col sospetto che a causarli sia stato proprio l’incendio. Una ipotesi che adesso valuterà anche la Procura di Barcellona, già a lavoro sull’incendio, che ha avviato gli accertamenti per stabilire se tra i due eventi c’è effettivamente una correlazione e se ci sono eventuali responsabilità.

Una volta chiarito questo step, con una consulenza tecnica, il procuratore capo Giuseppe Adornato stabilirà se dopo l’incendio doveva essere effettuata un’opera di messa in sicurezza urgente in grado di limitare i danni successivi.