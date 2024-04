Stromboli, rubano sabbia dalla spiaggia

Due persone denunciate per furto, mentre a Vulcano in 3 scaricavano carcasse di auto in terreni privati

MILAZZO – Festa della Liberazione movimentata soprattutto alle isole Eolie, dove i Carabinieri della Compagnia di Milazzo sono stati impegnati con i controlli straordinari della prima parte del ponte tra il 25 aprile e l’1 maggio.

A Panarea i militari hanno denunciato un uomo per omessa custodia di armi e una donna per detenzione abusiva di armi, perché aveva con sé un fucile da caccia illecitamente detenuto. A Stromboli due persone sono state denunciate per furto aggravato perché sorprese a portare via sabbia dalla battigia demaniale, mentre a Vulcano tre proprietari di terreni sonno stati segnalati per abbandono di rifiuti, carcasse di autovetture e altri metalli.

Complessivamente i militati di tutta la Compagnia sono stati impegnati in specifici controlli “ad alto impatto”, attuati anche nelle ore notturne. Il bilancio è di 250 persone e oltre170 veicoli con la contestuale contestazione di numerose violazioni al Codice della Strada tra cui guida sotto l’influenza alcolica, mancato uso del casco, mancata copertura assicurativa e altro ancora.

A Vulcano una 21enne è stata denunciata perché si è rifiutata di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti, mentre i militari di Stromboli hanno segnalato un cittadino straniero per molestia o disturbo alle persone.

A Lipari gli uomini in divisa hanno denunciato un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: aveva addosso quasi 5 grammi di hashish. Cinque giovani sono stati invece segnalati alla Prefettura di Messina come assuntori di droghe con sequestro di dosi di hashish, cocaina e marijuana.