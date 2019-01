Novità al Minutoli Cuppari Quasimodo: contratto di apprendistato di I Livello

A partire da quest’anno, un’importante novità attende i giovani che frequentano l’Istituto Superiore Minutoli - Cuppari - Quasimodo di Messina: un contratto di apprendistato come strumento per la realizzazione di un nuovo modello di apprendimento basato sull’integrazione tra formazione e lavoro. La scuola, grazie alla partecipazione dell'Avviso pubblico n.3622 del 07 agosto 2018 dell'Assessorato all'Istruzione e Formazione professionale della Regione siciliana, è stata inserita nel catalogo per l'offerta formativa per l'apprendistato di primo livello predisposto dalla Regione Siciliana e adesso è iniziata la fase dell’informazione, propedeutica all’avvio delle procedure. È stato, pertanto, organizzato, ieri nell’aula magna dell’ Istituto Superiore Minutoli, un incontro con aziende del territorio a cui sono state illustrate le potenzialità e peculiarità del nuovo modello di apprendistato di primo livello che la scuola intende promuovere e portare avanti per consentire un adeguato raccordo tra i suoi alunni e il mondo del lavoro. Il Dirigente Scolastico Piero La Tona ha presentato alle aziende presenti le potenzialità del contratto di apprendistato per gli studenti chiamati ad affacciarsi nel mondo del lavoro sottolineando come l’apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione ed occupazione dei giovani. Carmelina Maimone, referente ANPAL Servizi a sostegno delle misure della transizione scuola lavoro, ha spiegato che la formazione dell’apprendista si attua con un progetto formativo che coniuga periodi di formazione all’interno della struttura scolastica a periodi di formazione e di lavoro in azienda. Inoltre l’esperta ANPAL Servizi si è soffermata sugli aspetti normativi, attuativi e agevolativi di tale formula contrattuale, facendo una disamina di quelli che sono gli sgravi contributivi, fiscali e retributivi L’apprendistato di primo livello, disciplinato a livello normativo dal D.lsg 81/2015 e dal D.M. del 12/10/2015 e dalla normativa regionale in materia, è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 29 anni.