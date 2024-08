“Subito all’Ars il caso della gamba ingessata col cartone a Patti”

Interrogazione urgente di Bortone e Leanza: "Se ne occupi la Commissione sanità ma senza caccia alle streghe"

Il caso della gamba ingessata con il cartone continua a suscitare reazioni. Così i deputati regionali Giovanni Burtone e Calogero Leanza, del Partito democratico, chiedono d’inserire con urgenza la vicenda all’ordine del giorno della prossima riunione della VI Commissione Salute, Servizi sociali e sanitari, la vicenda del paziente all’ospedale di Patti.

Scrivono i parlamentari del Pd: “Questo evento è sintomatico di problematiche strutturali e organizzative di più ampia natura nell’intera rete sanitaria, tanto ospedaliera quanto territoriale. Problemi che richiedono, alla luce dei fatti, e anche al fine di tutelare l’immagine delle istituzioni coinvolte, un intervento tempestivo e mirato”.

“Sì all’approfondimento, no alla caccia alle streghe”

In particolare, Burtone e Leanza si rivolgono al presidente della Commissione Sanità, Giuseppe Laccoto, all’assessora regionale Giovanna Volo e al direttore del Dipartimento di Pianificazione strategica

Salvatore Iacolino. Precisano i deputati: “Non condividiamo il clima di “caccia alle streghe” creatosi negli ultimi giorni. Riteniamo, invece, necessaria una una discussione approfondita all’interno della Commissione Sanità, orientata verso la ricerca delle cause e delle soluzioni idonee da mettere in campo – rispetto alle quali offriamo sin d’ora la nostra disponibilità – affinché eventi di tal genere non si verifichino”.

La foto della gamba ingessata è tratta dalla pagina Facebook di Natale Natoli.

