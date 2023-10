Successo del Ct Vela Messina ai danni di Pistoia all'esordio in casa - Tempostretto

La formazione peloritana per il sesto anno consecutivo in Serie A1. Il presidente Barbera: "Orgogliosi di portare il nome della città in giro per l'Italia"

MESSINA – Buon esordio per il Ct Vela Messina che supera il Tc Pistoia per 4 incontri a 2. La formazione capitanata da Francesco Caputo ha dovuto fare a meno di Julian Ocleppo che non ha potuto giocare il suo incontro di singolare, ma i compagni Gerald Melzer, Fausto e Giorgio Tabacco hanno fatto il loro portando avanti il Ct Vela per 3 a 1 dopo gli incontri di singolare.

Sul punteggio già ben indirizzato, Pistoia poteva solo agguantare un pareggio quando mancavano due sfide, il doppio composto da Fausto Tabacco e Fabio Varsalona ha chiuso i giochi sul 4-1, rincuorati dalla notizia arrivata sul campo lì vicino Melzer e Giorgio Tabacco hanno finito per cedere nel loro doppio al super tiebreak, fissando il punteggio finale sul 4-2 appunto.

Stesso risultato con cui il prossimo avversario del Vela, il Sc Selva Alta, ha superato il Tc Parioli a domicilio. Domenica prossima i peloritani si giocheranno già uno scontro importante per raggiungere il primo posto del girone 2 e qualificarsi alle semifinali sul sintetico veloce di Vigevano. Intanto l’ambiente peloritano si gode la prima vittoria, la Serie A1 e l’abbraccio della città, tanti erano infatti sugli spalti a seguire i tennisti messinesi.

Barbera, presidente Ct Vela: “Guardiamo ai nostri giovani”

“Riuscire a fare per il sesto anno di fila il campionato di massima serie è per un orgoglio – ci dice il presidente del Ct Vela Messina Antonio Barbera – dimostra quanto lavoriamo bene e cresciamo con i nostri ragazzi costruendo attorno a loro una squadra competitiva. Tutto viene costruito intorno ai messinesi e siamo orgogliosi di portare il nome della città in giro per tutta Italia. Penso proprio ai Tabacco (quest’anno si allenano a Genova, ndr), a loro tutto puoi togliere fuorché la Serie A da giocare qui. Hanno un legame molto stretto con questo circolo e non hanno mai mancato un appuntamento ripagandoci con un affetto incredibile e professionalità impressionante. Uno dei due addirittura si è cancellato da un torneo per essere presente oggi, se devono scegliere qualcosa scelgono sempre il circolo che li ha fatti affacciare al mondo professionistico”.

Nella serata di sabato pomeriggio una presentazione della nuova stagione con tante istituzioni locali e sportive e diversi sostenitori: “Una delle tante cose che ci fa felici – prosegue Barbera – è che nel momento in cui c’è un evento che riguarda il circolo la città interviene ai massimi livelli, ieri abbiamo avuto ospite il Sindaco e l’assessore allo Sport, ma anche i vertici provinciali della Fitp Messina con Giovanna Famà. Anche i rappresentanti di Sicindustria, da quest’anno un nuovo ingresso tra i nostri sostenitori. Ci auguriamo che tante aziende, e in parte è già avvenuto, conoscano il fenomeno del tennis avvicinandosi e decidendo di investire nello sport e quindi nei ragazzi, garantendo loro un futuro migliore e aiutandoli nella loro crescita da uomini con la U maiuscola”.

Ct Vela Messina – Tc Pistoia 4-2

La sfida si è aperta con la vittoria in rimonta di Fausto Tabacco contro Lorenzo Vatteroni. Il peloritano nel primo set ha sofferto negli scambi contro il toscano che giocava molto profondo e Tabacco non riusciva ad incidere come voleva con il dritto. Solo nel finale del primo parziale, ceduto per 1-6, cominciava ad imporre il suo gioco. Nel secondo la battaglia si faceva serrata con i due che arrivavano al tie break in cui Tabacco dominava per 7 punti a 2. Nel terzo e decisivo set ribaltata completamente la situazione con Tabacco che restituiva lo smacco del 6-1 iniziale e portava al Ct Vela il suo secondo punto.

Secondo punto perché nel frattempo Gerald Melzer, tennista austriaco che è stato nei primi cento e fratello del più famoso Jurgen, piegava in due set senza problemi Adelchi Virgili. Il risultato di 6-4 6-1 rispecchia il match giocato su pochissimi scambi. Già nel primo l’austriaco, devastante al servizio, aveva allungato con un break di vantaggio, ma il toscano è stato bravo a resistere come ha potuto. Non nel secondo dove Melzer una volta strappato il break all’avversario concedeva poco e nulla nei propri turni di battuta.

Non inizia nemmeno la sfida tra Julian Ocleppo e Leonardo Rossi, un infortunio ferma il numero un di oggi del Ct Vela Messina. Intanto sull’altro campo Giorgio Tabacco, il più giocane dei due fratelli, aveva la meglio in meno di un’ora di Jacopo Landini che racimolava appena un game.

Nei doppi disputati qualche ora dopo come detto Fausto Tabacco e Fabio Varsalona portavano il punto decisivo al Ct Vela superando con un tranquillo 6-2 6-2 il duo composto da Rossi e Vatteroni. Invece uscivano sconfitta Giorgio Tabacco e Gerald Melzer, rimontati dopo aver vinto il primo set, da Trevisan e Virgili ma la sfida a quel punto era ormai già decisa.

Tabellino

Julian Ocleppo vs Leonardo Rossi 0-0 (ritiro di Ocleppo)

Fausto Tabacco vs Lorenzo Vatteroni 1-6 7-6(2) 6-1

Gerald Melzer vs Adelchi Virgili 6-4 6-1

Giorgio Tabacco vs Jacopo Landini 6-1 6-0

F. Tabacco/Varsalona vs Rossi/Vatteroni 6-2 6-2

G. Tabacco/Melzer vs Trevisan/Virgili 6-2 4-6 4-10

Risultati girone 2: Ct Vela Messina – Tc Pistoia 4-2, Tc Parioli Roma – Sc Selva Alta Vigeavano 2-4.

Classifica girone 2: Ct Vela Messina, Sc Selva Alta Vigevano 3 punti, Tc Pistoia, Tc Parioli 0 punti.