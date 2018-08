Dal 7 al 13 agosto, all’Horcynus Orca va in scena il Festival SUD.O.RE.

Dal 7 al 13 agosto, all’Horcynus Orca di Capo Peloro, una settimana dedicata alla danza, alle arti visive, alla musica, alla fotografia e che anticipa la tradizionale processione della Vara.

SUD.O.RE è un acronimo dell’espressione latina Sud Oculi Redeuntes: occhi che ritornano al sud. Si perché gli occhi di Giulio e Roberta Cassina, 26 e 21 anni, fratello e sorella, messinesi con l’amore per l’arte e per la danza, brillano intensamente per la città dove sono nati. Per lavoro sono dovuti andare al nord, ma il loro cuore, oltre che per le passioni che li animano, batte forte per la città dello Stretto. Entrambi molto legati alla tradizione della Vara, alla figura della Vergine Assunta e , ne hanno ricavato una fonte di ispirazione per la loro creatività.

Giulio Cassina, art director della manifestazione, spiega: “Questo progetto è nato quest’anno, dalla nostra messinesità. Lavoro nei teatri con compagnie di danza a Firenze ed a Milano, ma con la mente sempre rivolta a Messina. Il nostro obiettivo, è quello di celebrare Maria non solo come icona di fede, ma come donna simbolo di tutte le sfumature del femminile tramite il linguaggio universale dell’arte”.

Samuele Cardini, coreografo, ci racconta come ha conosciuto Giulio: “ci siamo conosciuti in una parrocchia a Firenze. Io stavo cercando degli spazi alternativi per fare delle performance. Abbiamo iniziato a collaborare, grazie anche al sostegno dei parroci di chiese consacrate che ci hanno permesso di portare avanti le nostre iniziative. Questo ha permesso anche alle persone di pregare in modo diverso. Poi un giorno Giulio mi ha esposto l’idea di poter fare qualcosa che riguardasse la sua città, che riavvicinasse i giovani alla cultura ed allo spettacolo. Ci piacciono ad entrambi le sfide e dato che i giovani sono il nostro futuro riteniamo vadano supportati ed io mi sono sentito di supportarli per quelle che sono le mie competenze e possibilità e poter dare il mio contributo in questo viaggio ricco ed interessante. Penso che piacerebbe ad ogni giovane che viene dalla propria terra, riportare un pezzo di quello che ha vissuto fuori. E’ anche un modo per togliere questa scissione tra nord e sud che ancora ancora persiste”.

Il programma contempla l’incontro tra compagnie di danza nazionali e coreografi del territorio, concerti e mostre di artisti in sinergia con associazioni locali e prevede sessioni mattutine e pomeridiane.

Le sessioni mattutine, prevedono masterclass di danza rivolte ai giovani. Le sessioni pomeridiane, in cui compagnie di danza nazionali e locali si alterneranno nelle loro performance aperte al pubblico. Inoltre i visitatori potranno apprezzare alcune mostre pittoriche allestite negli spazi del Museo Macho dell’Horcynus Orca. La sera spazio alla musica live, con le band locali più apprezzate dal pubblico giovane.

Queste le tre performance di importanti compagnie nazionali:

il 7 agosto andrà in scena: “Le Ragazze” di Claudia Rossi Valli, una produzione firmata da “Scenario Pubblico” del coreografo Roberto Zappalà.

l’11 agosto: “Abnorma” della compagnia DNA di Bologna, con le coreografie di Elisa Pagani.

il 13 agosto: “W Maria/a women sinphony” a cura di Samuele Cardini in collaborazione con Versilia Danza.

Ad arricchire il festival di ulteriori spunti culturali, la Conferenza Interreligiosa “Maria di Nazareth, icona dell’umanità - parlare di Maria con voci plurali”, si terrà nel Chiostro dell’Arcivescovado di via I Settembre il 10 agosto alle 18.00.

Nel corso dell’incontro la figura di Maria verrà analizzata da illustri esponenti di diverse confessioni religiose come Padre Alessio Mandanikiotis della Chiesa Greco Ortodossa; Suor Tarcisia Carnieletto direttrice dell’ufficio Diocesano per L’ecumenismo e il dialogo, in più parteciperanno anche il prof. Dario Tomasello coordinatore del DAMS e di Universiteatrali dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche degli Studi Culturali e la prof.ssa Marianna Gensabella Furnari professore ordinario di Filosogia morale presso il dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università degli studi di Messina.

Sarà l’occasione, inoltre, per inaugurare la mostra di icone mariane di Lia Galdiolo.

A fine articolo il calendario completo.

Spazio anche alla solidarietà. Saranno presenti i volontari dell’associazione Fasted per la lotta contro la Talassemia, che in cambio di un contributo, offriranno un braccialetto con il motto “smile to life”.

La kermesse si svolge in collaborazione con la Fondazione Horcynus Orca e con il patrocinio di: Comune di Messina, Università degli studi di Messina, ALuMnime e DAMS.

Partner del festival è il Circolo Ricreativo Sportivo “San Paolo”, nato nel 1989, formato da appassionati del mondo sommerso. Il CRS, affiliato alla F.I.P.S.A.S, partecipa alle iniziative di Marevivo. Legambiente Arci ed enti internazionali come il N.U.R.C., allestendo mostre di fotografia subacqueo e organizzando eventi su problematiche dell’ambiente Marino.

L’ingresso al pubblico è gratuito.

IL CARTELLONE COMPLETO

Martedi 07 agosto:

- Ore 10.00 – 12.00 > Workshop di Danza con Claudia Rossi Valli (presso Sala Consolo Horcynus Orca)

- Ore 14.00 – 17.00 > Workshop Fotografia Subacquea con Eugenio Micali e Elio Nicosia e Immersioni in collaborazione con Ecosfera Diving (presso Diving Ecosfera)

- Ore 17.00 > Installazione mostra fotografica e pittorica e performance di danza all’interno della sala multimediale. Artisti: Nicoletta Irrera, Orazio Cacciola e Serenella Costa (presso Museo Macho)

- Ore 19.00 > Aperitivo inaugurale (presso Terrazza Horcynus)

- Ore 21.00 > Performance “Le Ragazze” di Claudia Rossi Valli produzione Scenario Pubblico Roberto Zappalà (presso Piattaforma Horcynus)

- Ore 23.00 > “Vinyl Rooftop – Open Party “ Djset by Pablot

Mercoledì 08 agosto:

- Ore 14.00 – 17.00 > Workshop di Fotografia subacquea con Eugenio Micali e Elio Nicosia e Immersioni in collaborazione con Ecosfera Diving (presso Diving Ecosfera)

- Ore 19.00 > Aperitivo Casa Peloro

- Ore 20.00 > Serata Coreografi Messinesi (presso Piattaforma Horcynus)

- Ore 23.00 > “Underwater private” Music by Pablot and more

Giovedì 09 agosto:

- Ore 10.00 – 12.00 > Workshop di Danz con Elisa Pagani (presso Sala Consolo Horcynus Orca)

- Ore 10.00 – 17.00 > Workshop Fotografia Subacquea con Eugenio Micali e Elio Nicosia (presso Diving Ecosfera)

- Ore 19.00 > Aperitivo e concerto “Plastic Concert” dell’Associazione Fuori di Me (presso Piattaforma Horcynus)

- Ore 22.30 > Concerto The Jester (presso Lido “Gliirrerammare” via Consoloare Pompea, loc. Pace)

Venerdì 10 agosto:

- Ore 10.00 – 12.00 > Workshop di Danza con Samuele Cardini (presso Sala Consolo Horcynus Orca)

- Ore 14.00 – 17.00 > Workshop Fotografia Subacquea con Eugenio Micali e Elio Nicosia (presso Diving Ecosfera)

- Ore 18.00 > Conferenza Intereligiosa “Maria di Nazaret, icona dell’umanità” parlare di Maria con voci “plurali” (presso “Chiostro dell’Arcivescovado” di Messina, via I settembre).

- Ore 21.00 > Cortometraggio “Rappazzo ed il cinema sonoro” (presso Piattaforma Horcynus)

- Ore 23.00 > “One Hundred” Djset by Pablot

Sabato 11 agosto:

- Ore 14.00 – 17.00 > Workshop Fotografia Subacquea con Eugenio Micali e Elio Nicosia (presso Diving Ecosfera)

- Ore 21.30 > Performance compagnia DNA (presso Piattaforma Horcynus)

- Ore 22.00 > Concerto Luciano Panama “Live solo” (presso Museo Macho)

Domenica 12 agosto:

- Ore 10.00 – 12.00 > Workshop con esito di Fotografia Subacquea in cui i danzatori faranno da modelli ai fotografi in acqua (presso Diving Ecosfera)

- Ore 18.30 – 19.00 > Proiezione delle foto (presso sala Consolo Horcynus Orca)

- Ore 19.00 – 20.00 > Intervento ospite Patrizia Maiorca (presso sala Consolo Horcynus Orca)

- Ore 21.00 > Concerto “The Jester” (presso Piattaforma Horcynus)

Lunedì 13 agosto:

- Ore 19.00 > Aperitivo Casa Peloro

- Ore 21.00 > Performance “W Maria/a woman simphony” di Samuele Cardini/Versiliadanza (presso Piattaforma Horcynus)

- Ore 23.00 > “Underwater park – Closing night” Djset by Pablot + Video Mapping (presso Piattaforma Horcynus)

Maria Raffa