Tangenziale di Messina, incidente alla galleria Telegrafo - Tempostretto

Lunghe code in direzione Palermo. Coinvolti diversi veicoli

MESSINA – Incidente alla galleria Telegrafo, poco prima delle 16 di oggi. L’impatto è avvenuto tra alcuni veicoli, nel tratto in direzione Palermo, precisamente al km. 14.400. Dalle prime notizie ci sarebbero alcuni feriti, richiesto l’intervento dei mezzi del 118. Due pattuglie della Polizia Stradale sono già sul posto anche per regolare il traffico. Il Consorzio Autostrade segnala rallentamenti su tutta la tratta in uscita dalla città.