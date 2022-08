Tangenziale di Messina, incidente sul viadotto Bordonaro. Muore 62enne - Tempostretto

Tamponamento tra quattro auto nella notte

Incidente mortale stanotte in tangenziale, all’altezza del viadotto Bordonaro, in direzione Messina Centro. Un tamponamento in cui sono state rimaste coinvolte quattro auto, con diversi feriti. Purtroppo non ce l’ha fatta il conducente di una Fiat 600, un 62enne originario di Messina, in particolare di Santo Stefano Medio, ma da quarant’anni emigrato in Lombardia.

Sul posto, oltre ai soccorsi, la Polizia Stradale della sezione di Boccetta, che ha ripristinato la viabilità e sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.