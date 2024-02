Tangenziale di Messina, sarà chiuso per una settimana l’ingresso di Giostra

Lo stop, in entrambe le direzioni, è necessario per permettere il varo delle ultime due campate del Viadotto Ritiro

MESSINA – Dal 27 febbraio al 3 marzo 2024, nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 18, l’ingresso dello svincolo di Giostra sulla Tangenziale di Messina rimarrà chiuso al traffico veicolare, in entrambe le direzioni. La chiusura – comunica il Consorzio per la Autostrade Siciliane – è necessaria per permettere il varo delle ultime due campate del Viadotto Ritiro e velocizzare la chiusura definitiva dei lavori.