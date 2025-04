Tanti turisti al Duomo tra la bellezza del campanile e la via degli artisti FOTO

L'attesa del ruggito del leone tra bolle, disegni, dipinti e musica: la gallery

MESSINA – Centinaia di croceristi hanno affollato la città nella mattinata di oggi, fermandosi prima delle 12 in piazza Duomo per ammirare lo spettacolo del campanile. Messina è stata animata da diverse lingue e voci, dallo stupore di chi ha ammirato le bellezze storiche del centro e da chi ha preferito il panorama dello Stretto.

Uno “spettacolo” che ormai si vede settimanalmente da un paio d’anni, con i croceristi che aumentano di numero di anno in anno e che quest’anno ha avuto l’ulteriore supporto di disegnatori, animatori, e artisti di vario tipo per l’iniziativa denominata la via degli artisti. Tra bolle, poesie, dipinti e caricature, Piazza Immacolata di marmo ha vestito l’abito più bello, quello fatto dei sorrisi di tanti turisti e delle risate dei bambini.