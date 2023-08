Taormina. 5mila euro di multe a tre ristoranti - Tempostretto

Tra le irregolarità la mancata indicazione della natura surgelata/congelata degli alimenti e la conservazione di alimenti di diverso genere in cella frigo in commistione tra loro

I Carabinieri di Taormina, con il supporto tecnico specialistico dei militari del Nas di Catania e del reparto Tutela Agroalimentare di Messina hanno controllato tre esercizi commerciali, con annessa attività di ristorazione e somministrazione alimenti e bevande, contestando ai titolari violazioni amministrative per oltre 5mila euro per le irregolarità riscontrate nell’ambito, tra cui la mancata indicazione della natura surgelata/congelata degli alimenti e per aver conservato alimenti di diverso genere in cella frigo in commistione tra loro.

Per due lavoratori sono scattate denunce per falsa attestazione o dichiarazione a pubblici ufficiali sulla identità, mentre un’altra persona è stata denunciata per aver dato in locazione un immobile, ai fini di lucro, a due cittadini extracomunitari sprovvisti di titolo di soggiorno.

Infine cinque locali da ballo, sottoposti a controllo, non si attenevano alle prescrizioni dell’ordinanza

sindacale in vigore nel Comune di Giardini Naxos per la regolamentazione delle emissioni sonore. Cinque le sanzioni amministrative elevate pari a 300 euro.