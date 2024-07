Taormina, Antonino Lo Monaco nuovo vicesindaco

Giuseppe Sterrantino cede il testimone in un clima di continuità

TAORMINA – Dopo un anno di mandato, Giuseppe Sterrantino lascia l’incarico di vicesindaco ad Antonino Lo Monaco, in linea con gli accordi presi all’inizio dell’amministrazione “per garantire una gestione condivisa e partecipativa del Comune di Taormina”. Il sindaco Cateno De Luca ha ringraziato Sterrantino per l’impegno profuso durante il suo mandato, sottolineando come il suo contributo sia stato fondamentale per portare avanti gli obiettivi prefissati.

Contestualmente, De Luca ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro ad Antonino Lo Monaco, esprimendo la certezza che saprà raccogliere il testimone e continuare a lavorare per il bene di Taormina e dei suoi cittadini con la stessa determinazione. Lo Monaco ha espresso gratitudine per la fiducia accordatagli, assicurando il massimo impegno nel suo nuovo ruolo per contribuire a rendere Taormina sempre più bella e attenta ai bisogni dei suoi abitanti. Il passaggio di consegne si è svolto in un clima di serenità.