Taormina, approvato in Giunta schema di Bilancio 2023. La parola passa al Consiglio - Tempostretto

Il sindaco: "Quanto deliberato riporta alla normalità la vita del Comune di Taormina (in dissesto, ndr). Possiamo dire una data storica..."

TAORMINA- Giovedì pomeriggio la Giunta municipale di Taormina ha approvato diverse delibere, tra le quali una molto importante. Riguarda lo schema di bilancio 2023, che dopo decenni viene per la prima volta esitato entro i termini previsti dalla legge (30 aprile). Lo schema ripropone la medesima struttura del bilancio 2022, poiché deve attenersi al deliberato del Ministero dell’interno, con una variazione che riguarda sostanzialmente l’aumento dei costi energetici. “Possiamo esprimere grande soddisfazione per questo traguardo – ha commentato il sindaco, Mario Bolognari – che riporta alla normalità la vita del Comune di Taormina. Possiamo dire una data storica. Ovviamente, adesso – prosegue Bolognari – la palla passa al Consiglio comunale che si dovrà pronunciare per l’approvazione entro il prossimo 30 aprile. Da quella data il Comune sarà nelle condizioni di assicurare servizi e manutenzioni normali, come tutti ci attendiamo”.