Taormina. Bus e funivia saranno gratuiti per anziani, under 14 e disabili - Tempostretto

L'iniziativa di Asm è riservata solo ai residenti

TAORMINA – Anziani, giovanissimi e disabili potranno viaggiare gratis sui mezzi dell’Asm di Taormina, funivia compresa. L’Azienda Servizi Municipalizzati d’intesa con l’amministrazione comunale ha infatti disposto il rilascio di tessere speciali gratuite a partire dal prossimo 1 dicembre 2023. Un’iniziativa rivolta in particola a residenti nel Comune di Taormina di età superiore ai 70 anni, di età inferiore ai 14 anni o con invalidità superiore al 50%. A loro sarà essere rilasciata una tessera di libera circolazione da utilizzare su tutte le linee dei bus urbani che circolano nel centro storico taorminese e che collegano Taormina centro alle frazioni di Mazzarò, Mazzeo e Trappitello. Le tassere saranno valide anche per il servizio di funivia che collega Taormina a Mazzarò. Ad occuparsi del rilascio saranno gli uffici amministrativi di Asm (siti al 4° piano del Parcheggio Lumbi), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Bisognerà presentare un documento di riconoscimento in corso di validità e una foto tessera.