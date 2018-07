Cinque persone travolte da un'auto all'Isola Bella, grave una ragazza

TAORMINA. Cinque persone sono state travolte questa mattina da un’auto sulla Statale 114 all’altezza dell’Isola Bella. Sono tutte finite in ospedale, mentre una ragazza è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Garibaldi di Catania per le gravi ferite riportate ad una gamba.

Il mezzo, una Fiat Panda, alla cui guida vi era una 30enne di S. Teresa di Riva, procedeva in direzione Catania. Per cause in corso di accertamento l’auto è finita dalla parte opposta della carreggiata andando a sbattere contro il muretto, dove erano in transito i cinque pedoni.

Quattro di loro sono stati trasportati all’ospedale S. Vincenzo di Taormina con diverse ambulanze. Una ragazza, invece, come detto, è stata trasferita con l’elisoccorso nel capoluogo etneo. Sul luogo sono intervenuti i vigili urbani, la Polizia di Stato ed i carabinieri. Il traffico ha subito dei rallentamenti.