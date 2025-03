Taormina. Dipendente Asm trova un portafoglio con 800 euro e lo restituisce

Il plauso del sindaco De Luca e della Municipalizzata: "Un gesto che fa onore alla città"

TAORMINA – Ha rinvenuto un portafoglio contenente 810 euro in contanti, carte di credito e documenti personali. Senza esitare, si è messo subito sulle tracce del proprietario e lo ha restituito. Il bel gesto è del dipendente dell’Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina, Emanuele Savoca, che ha rinvenuto il portafoglio durante il proprio turno di lavoro al Terminal Bus.

Savoca ha immediatamente segnalato il ritrovamento ad un collega e i due si sono recati al nuovo infopoint dell’Asm, tentando di rintracciare il proprietario del portafoglio attraverso i social network. Non riuscendoci, hanno provveduto a consegnare quanto trovato al comando della Polizia Locale, così come previsto dalle procedure. Successivamente, grazie all’iniziativa del collega Carpo, il proprietario è stato rintracciato e accompagnato al Comune per il recupero del portafoglio, avvenuto alla presenza del sindaco di Taormina, Cateno De Luca, e del presidente dell’Asm, Pippo Campagna.

La consegna del portafoglio al proprietario

“Questo episodio – ha dichiarato il sindaco De Luca – è la dimostrazione concreta dello spirito di servizio e dell’alto senso civico che anima il personale della nostra municipalizzata. Un gesto che fa onore alla nostra città e che contribuisce a rafforzare l’immagine di Taormina come luogo accogliente e sicuro per cittadini e visitatori”.

Anche l’Asm ha espresso “vivo apprezzamento per il comportamento dei dipendenti coinvolti, sottolineando come episodi come questo riflettano l’etica del lavoro e l’attenzione al bene comune che contraddistinguono l’operato dell’azienda”.