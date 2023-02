Taormina. È morto Italo Mennella, ex assessore e storico presidente degli Albergatori - Tempostretto

I funerali saranno celebrati lunedì nel Duomo di Taormina

TAORMINA – Si è spento questa mattina Italo Mennella, figura chiave del turismo taorminese. I funerali dell’imprenditore saranno celebrati lunedì a mezzogiorno nel Duomo di Taormina. Mennella è stato per quasi 40 anni alla guida dell’hotel Monte Tauro, prima di assumere la direzione dell’Hotel Miramare. Dal 2008 al 2013 assessore comunale al Turismo e dal 2008 al 2020 presidente dell’associazione Albergatori di Taormina. Numerose le testimonianze di affetto pervenute dopo la notizia della sua scomparsa.

Il ricordo di Bolognari

“A nome mio personale, dell’intera Amministrazione e della cittadinanza che rappresento – ha dichiarato il sindaco Mario Bolognari – esprimo sentimenti di cordoglio per la perdita di Italo Mennella, amico, imprenditore di successo, amministratore del comune, presidente per lunghi anni dell’Associazione Taorminese Albergatori. L’ho conosciuto tanti anni fa quando arrivò in Sicilia distinguendosi subito per vivacità di idee e dinamicità di azione. Un uomo intelligente e preparato che molte innovazioni ha introdotto nel turismo di Taormina e della Sicilia. Le sue iniziali esperienze sindacali, tra l’altro, lo spingevano al massimo rispetto per i lavoratori del settore, anche nella sua qualità di componente dell’Ente Bilaterale. L’ultima sua battaglia è stata contro l’esternalizzazione dei servizi alberghieri affidati a cooperative. Se ne va un prezioso punto di riferimento della comunità. Un affettuoso abbraccio a Rosi, Raffaela e Monica”.

Federalberghi: “Ha fatto la storia di Taormina”

“È venuto a mancare Italo Mennella – sottolinea Federalberghi Riviera Jonica – un amico di grande generosità, un collega ed un uomo che ha fatto la storia del Turismo della riviera taorminese, che ha dedicato con passione e spirito indomito il suo tempo al nostro settore in momenti spesso difficili. Noi tutti ti abbracciamo, Federalberghi Riviera Jonica Messina, con il direttivo e tutti gli associati si stringono con affetto alla Sua famiglia ed a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Ciao Italo”.