Taormina, il Comune accoglie l’eredità del prof. Galeano: 4 milioni per il futuro degli studenti

L'Amministrazione si impegna a realizzare il sogno del benefattore: sostenere i giovani talenti

TAORMINA – L’eredità del professor Salvatore Galeano, stimato docente e benefattore della comunità di Taormina, rappresenta un dono di inestimabile valore per la città. Non solo un patrimonio materiale, comprendente un immobile in Contrada Spisone, consistenti somme di denaro e titoli depositati in banca, per un valore stimato di 4 milioni di euro, ma soprattutto un lascito testamentario volto a costruire un futuro migliore per le nuove generazioni.

L’impegno del Comune

Il Comune di Taormina, con la firma dell’atto di accettazione avvenuta alla presenza del Sindaco Cateno De Luca, del Segretario Generale Giuseppe Bartorilla e del notaio Pierpaolo Saporita, si impegna a gestire i beni ereditati nel rispetto delle volontà del Professore. Il testamento olografo, redatto il 15 luglio 2022 e depositato al Municipio il 10 ottobre dello stesso anno, designa il Comune come unico erede con l’obiettivo di istituire borse di studio a favore degli studenti universitari locali. Un’occasione preziosa per coltivare i propri talenti, perseguire i propri sogni di formazione e crescita e contribuire allo sviluppo della comunità.

L’ammontare dell’eredità

L’ammontare complessivo dell’eredità sarà quantificato con precisione attraverso un inventario separato, attualmente in corso. Un passo fondamentale per la definizione e l’accettazione dei lasciti testamentari e per dare concretezza ai progetti del Professor Galeano. Con l’accettazione di questa eredità, il Comune di Taormina assume la responsabilità di onorare la memoria del benefattore e di realizzare la sua visione per il futuro della città. Un impegno importante che si traduce in un investimento sull’istruzione e sul benessere delle nuove generazioni, ponendo le basi per una società più prospera e solidale.