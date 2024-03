Taormina, il piano terra del Municipio sarà riqualificato ed ospiterà nuovi uffici

Via libera in Giunta al nuovo polo per l'ufficio tributi e convenzioni con le associazioni

TAORMINA- La Giunta comunale di Taormina ha approvato un piano di interventi per il miglioramento e la crescita del territorio, con un occhio di riguardo al tessuto associativo locale. Il piano terra del “Palazzo dei Giurati” sarà oggetto di riqualificazione e cambio d’uso per ospitare gli uffici comunali, con particolare attenzione all’ufficio tributi. Un nuovo e moderno polo dedicato ai servizi al cittadino.

Sostegno al tessuto associativo:

Per un periodo di tre anni (2024-2026), il Comune stipulerà convenzioni con diverse associazioni del territorio, tra cui il Corpo Musicale “Vincenzo Bellini”, l’Associazione Orchestra a Plettro Città di Taormina, l’Associazione “Orchestra Mandolinistica Gioviale – Taormina” e l’Associazione no-profit “CGS San Giorgio Taormina APS” – Piccolo Coro Città di Taormina. Un impegno concreto per valorizzare il patrimonio culturale e sociale di Taormina, in linea con il principio di sussidiarietà orizzontale.

Nuovo regolamento per le convenzioni:

Il segretario generale si occuperà della redazione di un nuovo regolamento per disciplinare i contributi e la stipula delle convenzioni con soggetti del terzo settore, in conformità alle recenti disposizioni introdotte dal D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017. Un quadro normativo chiaro e moderno per una gestione efficiente delle collaborazioni con il terzo settore. “Questi provvedimenti – sottolinea il Sindaco Cateno De Luca – testimoniano l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel promuovere lo sviluppo del territorio, garantendo un servizio efficiente e di qualità ai cittadini, con una particolare attenzione al sostegno e alla valorizzazione del tessuto associativo.”