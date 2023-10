Taormina. Molesta una turista e poi aggredisce il comandante della Polizia locale e il suo vice - Tempostretto

Il 56enne è stato arrestato

TAORMINA – Un uomo di 56 anni è stato arrestato ieri dalla polizia locale di Taormina per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo si trovava nelle vicinanze della cattedrale taorminese dove si stava per svolgere un matrimonio, quando si è avvicinato ad una giovane donna e con fare insistente e molesto le ha chiesto l’elargizione di una somma di denaro a titolo di questua. La donna (di nazionalità canadese) palesemente infastidita ha chiesto l’intervento di un operatore del comando di Polizia locale al fine di allontanarlo. A quel punto, il 56enne è entrato nei locali del comando e dopo aver proferito diversi epiteti agli operatori si è scagliato con calci e pugni contro il comandante ed il vice comandante, nel frattempo intervenuti per gestire la vicenda, che hanno subito lesioni giudicate guaribili in 5 e 7 giorni. A quel punto il 56enne veniva tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha ha convalidato l’arresto e rinviato il processo al 19 febbraio 2024.