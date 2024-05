Taormina, lavori sulla condotta idrica: sostituite 4 saracinesce obsolete per prevenire disservizi

Conclusi in anticipo i lavori finalizzati a garantire una maggiore affidabilità del servizio

TAORMINA – Sono stati completati con largo anticipo rispetto ai tempi previsti i lavori di manutenzione sulla conduttura idrica comunale di Taormina, iniziati questa mattina e programmati fin dalla scorsa settimana. Un intervento strategico, che ha coinvolto alcuni tratti importanti della rete idrica cittadina, estesa da via Crocifisso fino alla frazione di Mazzeo.

Interventi indispensabili per la sicurezza idrica. Durante l’operazione sono state sostituite quattro saracinesche di linea e una saracinesca di scarico, posizionate sulla condotta in uscita dal serbatoio Decima Bassa. Questi componenti, ormai vetusti e arrugginiti, non erano stati oggetto di manutenzione da decenni, rendendo il loro ripristino non più procrastinabile. La loro sostituzione è stata fondamentale per prevenire guasti improvvisi che avrebbero potuto causare gravi disservizi alla cittadinanza, compromettendo la regolare erogazione dell’acqua.

Efficienza e prevenzione. La scelta di intervenire su queste saracinesche obsolete rientra in un più ampio programma di manutenzione preventiva volto a migliorare l’efficienza della rete idrica e a garantire un servizio continuo e sicuro. Gli amministratori fanno notare che la vecchia rete presentava criticità tali da richiedere, in caso di guasti, la chiusura totale della fornitura idrica, lasciando intere aree del Comune a secco. Un problema che ha creato non pochi disagi alla popolazione in passato.

Una gestione moderna e tempestiva delle emergenze. Grazie ai lavori odierni, il Comune di Taormina ha ora la possibilità di intervenire in maniera sezionale sulle condutture idriche. In caso di guasti futuri, sarà possibile limitare l’interruzione del servizio solo alle aree strettamente interessate, evitando chiusure estese e garantendo una maggiore continuità della fornitura d’acqua. Gli amministratori taorminesi hanno espresso grande soddisfazione per la tempestività e l’efficienza con cui sono stati realizzati i lavori. “Concludere in anticipo rispetto alla tabella di marcia – ha dichiarato il sindaco, Cateno De Luca – è un segnale positivo che riflette l’impegno e la competenza delle squadre tecniche coinvolte. Questo intervento è fondamentale per garantire un servizio idrico più affidabile e sicuro ai nostri cittadini”.