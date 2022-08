Taormina. Liquami alla foce del torrente Mazzeo, Bolognari: "Non vi sono lidi. Ecco cosa è successo" - Tempostretto

Il divieto riguarda un tratto di mare di 250 metri a sud e a nord della foce del torrente nel quale si è riversata parte delle acque nere, quindi un tratto ben delimitato e indicato dalla segnaletica

TAORMINA – Il sindaco di Taormina, Mario Bolognari è intervenuto in merito alla notizia riguardante il divieto di balneazione a Mazzeo (frazione di Taormina) e a Letojanni. Il provvedimento, a scopo precauzionale, è frutto di una ordinanza seguita ad un guasto improvviso alla condotta fognaria. La notizia ha fatto il giro dei media locali e non solo e ciò ha indotto Bolognari questa mattina a redigere una nota esplicativa su come stanno le cose. “Il divieto – esordisce il primo cittadino – riguarda un tratto di mare di 250 metri a sud e a nord della foce del torrente nel quale si è riversata parte delle acque nere, quindi un tratto ben delimitato e indicato dalla segnaletica apposta dai due comuni. In particolare, il divieto è scattato per un tratto della spiaggia di Mazzeo dove non insistono lidi attrezzati, che, invece, sono perfettamente abilitati ad accogliere la clientela e a fornire ogni tipo di servizi. Aggiungo che nel frattempo – conclude Bolognari – si sta lavorando per eliminare l’inconveniente con mezzi e operai che si trovano sul posto da tre giorni e che già il fenomeno è visibilmente ridotto. Ringrazio per l’attenzione”. Stesso provvedimento di divieto di balneazione è stato adottato dal sindaco di Letojanni, Alessandro Costa. Il torrente, infatti, divide il suo Comune da quello di Taormina.