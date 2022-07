Taormina. Lunedì mattina stop alla fornitura idrica per lavori - Tempostretto

Necessario un intervento urgente sulla pompa di "Decima bassa"

TAORMINA – È prevista un’interruzione del servizio di distribuzione dell’acqua, lunedì 18 luglio, a partire dalle 8 del mattino e fino al termine dei lavori, per un intervento straordinario sulla pompa di “Decima bassa”. “Si tratta di un lavoro improrogabile nella condotta principale – ha spiegato il presidente di Asm, Alfio Auteri, che agisce in sintonia con i componenti del cda, Stefano Loria e Mario Smiroldo – in ogni caso ci scusiamo anticipatamente con residenti ed ospiti per eventuali disagi che possono derivare da questo intervento, assolutamente necessario”. Intanto i tecnici della municipalizzata chiedono di: non annaffiare giardini e non pulire terrazzi; non riempire piscine; non accumulare riserve d’acqua per prudenza, ma solo per una reale necessità; privilegiare la doccia e non la vasca; abbreviare i tempi di ogni tipo di lavaggio; non lavare auto e altri mezzi di trasporto; adottare ogni altra misura che impedisca spreco d’acqua. La municipalizzata, chiede, infine, grande comprensione per eventuali disservizi, che sono dovuti a cause di forza maggiore e ringrazia anticipatamente i cittadini per la collaborazione.