Taormina. Pnrr, 122mila euro per abilitazione al Cloud pubbliche amministrazioni locali - Tempostretto

Innovazione tecnologica

TAORMINA – Un finanziamento di 122mila euro è stato assegnato al comune di Taormina da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale. Riguarda un avviso del Pnrr di aprile e che riguardava “Abilitazione al Cloud per le pubbliche amministrazioni locali”. “Sì tratta di una necessaria innovazione tecnologica – spiega il sindaco, Mario Bolognari – che si attendeva da tempo. Infrastrutture di cui i cittadini non si accorgeranno subito, ma che produrranno un beneficio permanente per la funzionalità della macchina comunale. Devo ringraziare il servizio informatico e in particolare Giuseppe Cacopardo – aggiunge il sindaco – che ha curato la pratica col Ministero ottenendo il risultato positivo. Attendiamo a breve altre notizie positive sulla digitalizzazione perché abbiamo un altro progetto sul Pnrr in valutazione”.