Taormina protagonista in Turchia al Festival delle antiche città del mondo - Tempostretto

Il sindaco Mario Bolognari ha raccontato la storia antica e moderna della Perla dello Jonio

Si è concluso in Turchia il Kaleici Old Town Festival con un forum che per tutta la giornata di ieri ha visto alternarsi sul palco le 40 città antiche viventi. Anche le cittadine siciliane di Taormina e Noto hanno prospettato i loro problemi e i loro progetti. Il sindaco Mario Bolognari ha raccontato la storia antica e moderna di Taormina, che si è sempre sviluppata nei 2.400 anni dalla sua fondazione nello stesso sito, facendo convivere epoche, stili, religioni, lingue in appena sei chilometri quadrati. Ha ricordato i progetti di raccolta differenziata dei rifiuti, elettrificazione della mobilità, produzione di energie rinnovabili, plastic free, piano urbanistico e piano commerciale. È stato anche proiettato un breve filmato che ha illustrato la città. Per il direttore di Taoevents, Michel Curatolo ci sono “interessanti prospettive operative per gli scambi culturali tramite l’interazione nell’organizzazione di eventi, in particolare con la Turchia, la Bulgaria e la Bosnia”.

“Il volo Catania-Istanbul viaggia a pieno ritmo”

Presente al forum anche il console generale della Turchia in Sicilia e presidente dell’associazione di amicizia Sicilia-Turchia, Domenico Romeo, che ha dichiarato: “Siamo stati lungimiranti quando ci siamo battuti per attivare il volo diretto Catania-Istanbul. Infatti, oggi questo volo viaggia a pieno ritmo perché Istanbul è diventato un hub strategico nel collegamento tra Occidente e Oriente con rotte prima impensabili. Questo risultato – ha aggiunto il console – ci consente oggi di interloquire con le città turche e le varie autorità da una posizione di grande prestigio. Abbiamo voluto coinvolgere quest’anno nel Festival delle antiche città del mondo che si tiene ogni anno ad Antalya Taormina e Noto perché sono due grandi località turistiche di prestigio internazionale. Una operazione che è risultata vincente. Il successo al forum finale è stato grandioso”.

