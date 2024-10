Taormina. Scossone nella minoranza: in tre lasciano il gruppo dell’ex sindaco Bolognari

L'annuncio a sorpresa del capogruppo Passalacqua: "Ma non significa avvicinamento alla maggioranza"

TAORMINA – Con un annuncio a sorpresa durante l’ultima seduta di Consiglio comunale, i tre consiglieri di “Noi, Taormina” – Marcello Passalacqua, Lucia Gaberscek e Andrea Carpita – hanno preso le distanze dal loro gruppo politico di riferimento, quello dell’ex sindaco Mario Bolognari. Un colpo di scena. Il capogruppo Passalacqua ha spiegato “la decisione sofferta” che i tre avevano voluto “evitare di assumere prima e cercato di procrastinare nel tempo”. “Evidentemente – ha però aggiunto Passalacqua – i tempi sono ormai maturi per cui ognuno possa andare per la propria strada”. Non sono chiari i motivi dello strappo, probabilmente dettati dalla non condivisione della linea politica scelta dal gruppo. “Questo non significa – ha precisato Passalacqua – un avvicinamento alla maggioranza o ad altre piattaforme politiche presenti a Taormina, ma essere indipendenti e poter costruire un’opposizione fatta non sul preconcetto ma sui contenuti”.

“Auguro ai consiglieri di minoranza – ha commentato il sindaco Cateno De Luca – di trovare la ragione della loro missione in modo autentico”. Nonostante la presa di distanza di Passalacqua, Carpita e Gaberscek da “Noi, Taormina” dell’ex sindaco Bolognari (non è stato ancora specificato se il gruppo cambierà nome), il fronte della “non maggioranza” può ancora contare numericamente su sei consiglieri. Dell’altro gruppo di opposizione, “Rinascimento Taormina”, formatosi nel luglio scorso, fanno parte Nunzio Corvaia, Maria Rita Sabato (ex “Noi, Taormina”) e Luca Manuli (ex di maggioranza).