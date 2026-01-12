 Taormina. Si dimette il vicesindaco Sferra: "Rilevanti impegni familiari"

Taormina. Si dimette il vicesindaco Sferra: “Rilevanti impegni familiari”

Gianluca Santisi

Taormina. Si dimette il vicesindaco Sferra: “Rilevanti impegni familiari”

Tag:

lunedì 12 Gennaio 2026 - 17:07

Dopo il caso Palacongressi, l'annuncio a sorpresa del vice di Cateno De Luca scuote la politica taorminese

TAORMINA – “Il ruolo di assessore richiede un impegno continuo e totale per garantire una gestione della cosa pubblica all’altezza della storia e del prestigio della nostra città. Alla luce di sopravvenuti e rilevanti impegni familiari, che oggi richiedono una presenza sempre maggiore, ho ritenuto doveroso rassegnare le mie irrevocabili dimissioni da assessore della Città di Taormina”. Con un post su Facebook il vicesindaco Jonathan Sferra ha annunciato le proprie dimissioni dall’incarico.

Una decisione che scuote la politica taorminese e che arriva mentre sono ancora vive le polemiche sulla cena di Capodanno ospitata nella struttura. Evento poi trasformatosi, dopo la mezzanotte, in serata danzante ma senza che vi fossero le necessarie autorizzazioni. Un caso su cui le forze di opposizione hanno chiesto chiarezza e che ha costretto il sindaco Cateno De Luca a chiedere ad assessori e consiglieri di “comunicare l’eventuale loro presenza all’evento incriminato, specificando, ove presenti, anche il tipo di attività posta in essere”. Tra gli amministratori presenti ci sarebbe stato anche lo stesso Sferra, che ora sottolinea come “in un Paese in cui quasi nessuno rassegna le dimissioni, sento il dovere – anche in contrasto con una cultura che spesso le evita – di annunciare le mie dimissioni da assessore della Città di Taormina”, senza però fare alcun riferimento al caso Palacongressi.

“Due anni e mezzo di servizio intenso e costante”

Sferra ha completato metà mandato elettorale e adesso dopo circa due anni e mezzo di servizio che definisce “intenso e costante al fianco della mia comunità” ha deciso di dimettersi dall’incarico.

“Lascio – ha spiegato l’ormai ex vicesindaco – con la consapevolezza di aver contribuito a rendere Taormina una città migliore di come l’ho trovata, raggiungendo risultati storici di cui vado profondamente orgoglioso”. Nel suo post, Jonathan Sferra ricorda anche i principali traguardi raggiunti, come ad esempio, il conseguimento della Bandiera Blu, il record di presenze turistiche per il 2025, la digitalizzazione del portale turistico e censimento completo di tutte le strutture ricettive, il record di incassi dell’imposta di soggiorno, anche grazie alla lotta all’evasione, l’inserimento della Città di Taormina nella Fondazione dei Territori Altagamma.

“Desidero ringraziare il sindaco per la fiducia accordatami e per avermi conferito la responsabilità di vice sindaco – conclude Sferra – i colleghi di Giunta, i Consiglieri comunali e tutti i dipendenti comunali che hanno lavorato con dedizione al mio fianco. Il ringraziamento più grande va però ai taorminesi, che ho avuto l’onore di servire”.

2 commenti

  1. Franco Fabiano 12 Gennaio 2026 20:21

    Due anni e mezzo accanto a De Luca… un eroe! Sicuramente avrà bisogno di una terapia di recupero.

    60
    60
    Rispondi
  2. Marcella Millimaggi 13 Gennaio 2026 06:03

    La domanda è: Ma Se Luca che tutto sa, come faceva a non sapere che ci sarebbe stata una cena e un dopocena? Forse non lo avevano invitato?

    0
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il primo Natale della nuova isola pedonale di Messina
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Sud chiama Nord, il nuovo ingresso è Lino Summa
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED