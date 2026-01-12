Taormina. Si dimette il vicesindaco Sferra: “Rilevanti impegni familiari”

Dopo il caso Palacongressi, l'annuncio a sorpresa del vice di Cateno De Luca scuote la politica taorminese

TAORMINA – “Il ruolo di assessore richiede un impegno continuo e totale per garantire una gestione della cosa pubblica all’altezza della storia e del prestigio della nostra città. Alla luce di sopravvenuti e rilevanti impegni familiari, che oggi richiedono una presenza sempre maggiore, ho ritenuto doveroso rassegnare le mie irrevocabili dimissioni da assessore della Città di Taormina”. Con un post su Facebook il vicesindaco Jonathan Sferra ha annunciato le proprie dimissioni dall’incarico.

Una decisione che scuote la politica taorminese e che arriva mentre sono ancora vive le polemiche sulla cena di Capodanno ospitata nella struttura. Evento poi trasformatosi, dopo la mezzanotte, in serata danzante ma senza che vi fossero le necessarie autorizzazioni. Un caso su cui le forze di opposizione hanno chiesto chiarezza e che ha costretto il sindaco Cateno De Luca a chiedere ad assessori e consiglieri di “comunicare l’eventuale loro presenza all’evento incriminato, specificando, ove presenti, anche il tipo di attività posta in essere”. Tra gli amministratori presenti ci sarebbe stato anche lo stesso Sferra, che ora sottolinea come “in un Paese in cui quasi nessuno rassegna le dimissioni, sento il dovere – anche in contrasto con una cultura che spesso le evita – di annunciare le mie dimissioni da assessore della Città di Taormina”, senza però fare alcun riferimento al caso Palacongressi.

“Due anni e mezzo di servizio intenso e costante”

Sferra ha completato metà mandato elettorale e adesso dopo circa due anni e mezzo di servizio che definisce “intenso e costante al fianco della mia comunità” ha deciso di dimettersi dall’incarico.

“Lascio – ha spiegato l’ormai ex vicesindaco – con la consapevolezza di aver contribuito a rendere Taormina una città migliore di come l’ho trovata, raggiungendo risultati storici di cui vado profondamente orgoglioso”. Nel suo post, Jonathan Sferra ricorda anche i principali traguardi raggiunti, come ad esempio, il conseguimento della Bandiera Blu, il record di presenze turistiche per il 2025, la digitalizzazione del portale turistico e censimento completo di tutte le strutture ricettive, il record di incassi dell’imposta di soggiorno, anche grazie alla lotta all’evasione, l’inserimento della Città di Taormina nella Fondazione dei Territori Altagamma.

“Desidero ringraziare il sindaco per la fiducia accordatami e per avermi conferito la responsabilità di vice sindaco – conclude Sferra – i colleghi di Giunta, i Consiglieri comunali e tutti i dipendenti comunali che hanno lavorato con dedizione al mio fianco. Il ringraziamento più grande va però ai taorminesi, che ho avuto l’onore di servire”.